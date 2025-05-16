Общая протяженность будущей магистрали более 400 километров, включающая строительство мостов, тоннелей и водопропускных труб, должна стать важной транспортной артерией для региона. Основная цель — обеспечить эффективную перевозку коксующегося угля на экспорт в Китай.

Проектирование железной дороги Курагино – Кызыл началось в 1985 году, однако строительство неоднократно откладывалось. В 2011 году Владимир Путин, занимающий тогда пост премьер-министра, символически забил первый гвоздь в проект, но с тех пор было уложено всего 1 км, что составляет лишь 0,25% от запланированного объема.

Общая протяженность будущей стальной магистрали должна составить чуть более 400 км, включающую в себя строительство 127 мостов, восемь тоннелей и монтаж 16 км водопропускных труб. Ожидалось, что новая линия сможет пропускать до 19 пар поездов в сутки, обеспечивая ежегодные грузоперевозки объемом не менее 15 миллионов тонн, что в основном включает коксующийся уголь — ради этого угля, по сути, и планировалось создать данную железную дорогу. Тем не менее, по состоянию на 2021 год, после очередных обсуждений и предварительных договоренностей между заинтересованными сторонами, проект снова был отложен, и возврат к нему был запланирован не ранее 2026 года. Однако три года назад, когда экономика страны начала развиваться в восточном направлении, появилась необходимость возвращения к этой теме. При этом уже с 2014 года звучали намерения продолжить линию в сторону Китая.

Хотя информация о проекте продолжает оставаться крайне размытой, его перспективы выглядят достаточно многообещающими. Есть шансы хотя бы частичной реализации проекта к середине следующего десятилетия, о чем в мае 2025 года во время своего выступления на Совете по вопросам развития Сибири заявил Шолбан Кара-оол, вице-спикер Государственной Думы и бывший глава Тувы. Он активно поддерживал идеи строительства этой железной дороги, подчеркивая актуальность данного проекта.

Кара-оол отметил, что сейчас настало время ускорить реализацию этого давно назревшего замысла, поскольку большая часть грузов в настоящее время направляется на восток, а существующая инфраструктура явно не справляется с растущими объемами. Он акцентировал внимание на том, что магистраль "Курагино – Кызыл" уже давно неотложна. По его словам, Китай и Казахстан реализуют совместные проекты, благодаря которым Китай сможет без труда выводить свои грузы на запад, обходясь без Транссибирской магистрали. Если бы линия в Туве была построена в свое время с последующим продлением в сторону Синьцзян-Уйгурского автономного района КНР, вероятно, вопрос о новых путях между Казахстаном и Китаем не был бы так остро.

Вице-спикер Госдумы акцентировал необходимость приоритизировать бороться за реализацию дороги "Курагино – Кызыл". Он призвал избегать публикаций пустых документов, призывающих к обсуждениям, которые не приведут к реальным действиям. Нужно принимать конкретные решения и действовать.

Также есть мнение, что строительство новой линии в Туве позволит значительно увеличить объемы добычи, а следовательно, и экспорт угля в Китай. В настоящее время уголь вывозится по федеральной трассе Р-257 "Енисей", что создает сложности для логистики и тормозит развитие угледобывающей отрасли в регионе. Прямая железная дорога могла бы решить эту проблему. Тем не менее в 2024 году Китай ввел пошлины на импорт угля, что привело к сокращению закупок российского угля на фоне растущего интереса к возобновляемым источникам энергии. Несмотря на это, строительство новой железной дороги по-прежнему выгодно. Оно может создать новый логистический маршрут из России через Монголию в Китай, что будет способствовать развитию регионов, по которым пройдет магистраль, укрепляя экономические связи между тремя странами.

Реализация таких проектов повлияет на транспортную доступность, создание новых рабочих мест и увеличение налоговых поступлений, привлекая инвестиции и бизнес. Значение линии "Кызыл – Курагино" с последующим продлением в КНР позволит России снизить нагрузку на Транссибирскую магистраль и БАМ, одновременно увеличивая объемы грузоперевозок в сторону АТР.

Начало обсуждения проекта восходит гораздо дальше 1980-х годов. В частности, осенью 1967 года на заседании Верховного Совета СССР обсуждалась необходимость строительства этой магистрали для освоения месторождений полезных ископаемых в республике. Тогда Тувинская АССР просила центральную власть ускорить работы в этой сфере. Сегодня ситуация кажется знакомой. Возможно, именно сейчас, спустя годы, мы увидим окончательное решение этого вопроса.