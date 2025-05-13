На новом предприятии будут выпускать баржи-площадки для перевозки строительных материалов и других грузов

В самое ближайшее время на берегах Иртыша начнет функционировать новое предприятие, которое станет попыткой восстановить объемы производства, утерянные после распада СССР.

Губернатор Омской области Виталий Хоценко подчеркнул, что реализация данного проекта позволит значительно увеличить грузооборот региона, направленный как в Казахстан и Китай, так и в обратном направлении — к Ханты-Мансийску, где Иртыш втекает в Обь. Появление нового завода сулит не только создание новых рабочих мест, но и рост налоговых поступлений в местный бюджет, что в свою очередь положительно скажется на жизни всего региона. Основным инициатором данного амбициозного проекта является АО «Омский речной порт», которое планирует наладить производство судов класса «река-море». В частности, акцент будет сделан на изготовлении несамоходных барж-площадок, предназначенных для перевозки минеральных и строительных материалов, а также навалочных грузов.

Не стоит забывать, что Омск вскоре может обогатиться мультимодальным логистическим комплексом, который будет заниматься распределением трансграничных перевозок. Как Астана, так и Пекин выразили заинтересованность в данной инициативе, которая уже некоторое время обсуждается. Это важно в силу того, что водные перевозки по реке являются наиболее экономически выгодными: они обходятся почти в пять раз дешевле, нежели транспортировка грузов по автотрассам.

При поддержке Росморречфлота Иртыш планируется превратить в современный транспортный коридор, который свяжет Обь-Иртышский бассейн с Казахстаном и Китаем. В советские времена по этой водной артерии перевозили более 10 миллионов тонн различных грузов. В настоящее же время данный показатель составляет лишь около 400 тысяч тонн.

Как отметил основатель российско-китайской транспортной компании RusTransChina Александр Стрельников, для возвращения Иртышу его прежней славы необходимо реализовать целый комплекс мер, направленных на решение проблемы обмеления реки. В частности, следует полностью реализовать Красногорский узел, строительство которого, по обещаниям ведомств, должно быть завершено к 2028 году. Также нужны современные порты с высокими технологиями для обработки грузов и новое судно, без которых невозможно достичь поставленных целей. Частично вопросы, связанные с недостатком мест для производства, планируется решить через создание нового предприятия, где начнется спуск на воду барж-площадок. Это по сути станет возрождением утраченного в Омской области производственного потенциала. Еще в 1920 году на основе кустарных мастерских в затоне «Загородная роща» был основан судоремонтный завод, который в течение последующих пяти десятилетий занимался обновлением сотен различных судов и плавучих объектов.

В 1973 году это предприятие трансформировалось из судоремонтного в судостроительное и получило наименование Судоремонтно-судостроительного завода. Это название сохранилось и по сей день, однако после распада Советского Союза здесь всего лишь построили несколько новых плавательных средств, включая пассажирские понтоны. В наши дни это одно из старейших предприятий региона в основном занимается ремонтом и иногда модернизацией судов. Поэтому открытие нового завода, о котором было объявлено на областном инвестиционном комитете в мае 2025 года, станет настоящим воскрешением утраченного производства в Омской области, возвращая к жизни целую отрасль, находившуюся в глубоком кризисе.