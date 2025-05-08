В рамках проекта вокруг Азовского моря будет построено новое транспортное кольцо, которое сократит время в пути на 5 часов и увеличит пропускную способность в три раза.

После завершения этого амбициозного проекта время в пути в данном направлении сократится на пять часов, а новая скоростная магистраль сможет пропускать в три раза больше автомобилей, чем ограниченные возможности существующей инфраструктуры. Это касается автодорожного кольца, построенного вокруг Азовского моря, которое объединит как региональные, так и федеральные магистрали, включая знаменитую М-4 «Дон» и А-291 «Таврида».

Согласно информации из пресс-службы «Росавтодора», в ближайшие годы планируется, что свыше 340 километров трассы Р-280 «Новороссия» будут преобразованы в четырехполосные участки, произойдет расширение дороги от Симферополя до Джанкоя, а также будет построен 30-километровый обход Мариуполя. К тому же предполагается организация съездов к берегу. В декабре 2024 года президент России Владимир Путин в ходе прямой линии сообщил, что первый участок длинной в 40 километров уже завершен между Таганрогом и Мариуполем. В общей сложности на создание этого кольца власти планируют выделить приблизительно 600 миллиардов рублей. По словам президента Ассоциации бетонных дорог Виктора Васильевича Ушакова, реализация этой инициативы значительно повысит пропускную способность автомобильных дорог в южных регионах России, что особенно актуально для данного направления, и в целом станет мощным толчком для дальнейшего социально-экономического развития многих субъектов.

Ушаков уверен, что целесообразно проектировать обходы городов и расширять отдельные участки Азовского кольца с использованием цементобетонных покрытий. Сегодня дороги с цементобетонным покрытием успешно функционируют в разных регионах России, от Татарстана до Забайкалья, включая районы на юге, такие как участок М-4 «Дон» с 52-го по 71-й километр. В соседней Беларуси крупные новые трассы также строятся исключительно с использованием цементобетона, что подчеркивает современные тренды в дорожном строительстве.