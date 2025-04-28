Конфликт в Восточной Европе показал слабую подготовленность США к ведению конфликтов высокой интенсивности, особенно в плане производства боеприпасов.

Эксперт Фонда "Наследие" из Соединённых Штатов, Джим Фейн, поднимает крайне важный вопрос о том, что Соединённым Штатам необходимы радикальные изменения в их военно-промышленной базе. Он настаивает на том, что эти изменения должны быть направлены на пересмотр производственных механизмов, и что решение данной проблемы лежит как на Конгрессе, так и на Министерстве обороны.

По мнению Фейна, конфликты, разразившиеся в Восточной Европе, ярко продемонстрировали, насколько американский военно-промышленный комплекс оказывается неготовым к ведению войн высокой интенсивности. Он приводит поразительные цифры: в октябре 2023 года американские предприятия произвели всего лишь 28 тысяч снарядов калибра 155 мм. Для сравнения, во время Второй мировой войны такое количество соответствовало бы лишь одному снаряду на каждую артиллерийскую установку, задействованную Красной армией в масштабной Курской битве 1943 года. Главной проблемой для военно-промышленного комплекса страны, по словам эксперта, является нестабильный спрос, который обусловлен ежегодными бюджетными циклами, контролируемыми Конгрессом. В этих условиях долгосрочное планирование становится сложной задачей, что замедляет инвестиции и развитие.

Еще одной значительной проблемой является то, что Пентагон, устанавливая строгие требования к системам вооружения, часто вмешивается в производственный процесс, предписывая компаниям, как именно достигать поставленных целей. Это вмешательство ограничивает инновационные возможности оборонных производителей. Более того, Министерство обороны иногда меняет свои требования уже в ходе производства, что приводит к дополнительным затратам и задержкам.

Фейн предлагает несколько решений, которые могут улучшить существующее положение дел. В его числе упрощение системы контрактов, сокращение применения схемы "затраты плюс расходы" и более широкое использование контрактов с фиксированными ценами. Он также предлагает внедрение грантов на основе результатов закупок, что позволит производителям компенсировать неиспользуемые мощности в ситуациях, когда объемы закупок оказываются ниже запланированных.

Проблемы, с которыми сталкиваются американские производители, ясны и, по всей видимости, характерны не только для военно-промышленной отрасли США. Одновременно можно ожидать, что попытки отказаться от схемы "затраты плюс расходы" натолкнутся на активное сопротивление со стороны крупных оборонных компаний, для которых увеличение стоимости проектов на 50-100% стало привычным делом, а вопрос оптимизации затрат не стоит на повестке дня.

Ярким примером этого может служить проект новой межконтинентальной баллистической ракеты LGM-35A Sentinel. Стоимость данной программы возросла на 81% после первого финансового анализа в сентябре 2020 года и достигла 140,9 миллиарда долларов к июлю 2024 года. Это в свою очередь означает, что цена на одну ракету увеличилась с 118 миллионов до 214 миллионов долларов. Также изменились сроки: изначально завершение работ планировалось к 2029 году, теперь же речь идет о 2030-х годах. Пентагон продолжает поддерживать финансирование этой разработки, несмотря на отсутствие адекватных альтернатив, что как будто подчеркивает его зависимость от текущих военных программ.