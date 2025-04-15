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gotreksson
В России с начала 2025 года закрылось более 200 китайских автосалонов
Закрытия в основном касаются периферийных дилеров, в то время как крупные города теряют только менее успешные марки. Бренды, продавшие менее тысячи автомобилей за год, скорее всего, покинут рынок. Среди них оказались даже известные имена, такие как Chery Jaecoo и Li Auto.

В первом квартале 2025 года количество закрывшихся автосалонов в три раза превысило аналогичный показатель прошлого года – 213 против 67. Для сравнения: за весь 2023 год перестали функционировать 187 точек продаж.

Ситуация с закрытием дилерских точек, хотя и выглядит тревожно, не обязательно указывает на резкий спад продаж китайских автомобилей. На самом деле, у дилеров все еще остается достаточно запаса прочности, кроме того, количество автомобилей на складах значительно превышает рациональные объемы. Тем не менее, если текущая тенденция сохранится, эксперты предупреждают, что число закрытых салонов может достичь тысячи. В 2024 году, например, закрылось 449 шоурумов. Закрываются в основном периферийные дилерские точки, в то время как крупнейшие города теряют лишь своих ярко выраженных аутсайдеров, таких как Bestune (закрыто 26 салонов), Kaiyi (20) и DFM (16). Фактически, все они должны были прекратить свою деятельность еще в середине прошлого года, поскольку объемы продаж по этим маркам снизились до крайне низких уровней. Тем не менее, многие компании продолжали надеяться на восстановление рынка, особенно в предпраздничный период, но концепция "чуда" не сработала.

Практически все бренды, которые за год реализовали менее тысячи автомобилей, скорее всего, покинут рынок. Чаще всего это модели с непривлекательными показателями соотношения цена-качество. Интересно, что в список брендов с высоким уровнем закрытий вошли даже такие известные имена, как Chery Jaecoo, Chery Jetour, определенные модели Geely и Li Auto. Если в случае с Li Auto можно как-то объяснить ситуацию, то аутсайдеры Jetour и Jaecoo стали сюрпризом для экспертов.

Важно отметить, что обе модели пока не входят в число автомобилей Chery, которые производятся на местных сборочных мощностях в России, хотя у компании есть планы по этому поводу. Это оставляет дилеров без льгот на уплату утилизационного сбора, что негативно сказывается на стабильности продаж и ценовой политике.

Средняя прибыль по реализованному автомобилю в прошлом году не превышала 120 тысяч рублей, а в этом году ожидается, что она сократится до 60 тысяч — в лучшем случае. Основная проблема, как показывает практика, заключается в изменении условий ведения бизнеса. По словам Ирины Франк, директора компании Frank Auto, основная причина снижения активности китайских дилеров заключается в вымывании оборотных средств и падении рентабельности продаж.

Многие китайские компании вложили значительные средства в закупку автомобилей, поступивших на рынок во втором полугодии 2024 года, что оставило их без возможностей для финансирования продаж автомобилей в кредит. При данном уровне процентных ставок от российских банков — около 28% годовых — продавать автомобили в кредит практически нецелесообразно, так как прибыль от продажи существенно сокращается. 

Тем не менее, массовое закрытие автосалонов не обязательно означают полный уход с рынка. Компании продолжают искать пути для привлечения дополнительных инвестиций из Китая. Например, Chery остается лидером с 206 дилерскими точками, уступая лишь АвтоВАЗу. У Geely и Changan по 199 и 200 точек соответственно.

Некоторые компании, такие как GAC и Haval, даже увеличивают свои продажи и расширяют модельные линейки. Они не поддались общей нестабильности и продолжают развиваться, имея чуть более 90 шоурумов каждая.

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#автоваз #geely #chery #китайские автомобили #haval #changan #li auto #gac #jetour #jaecoo
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