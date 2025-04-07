планируется восстановление заброшенной 70-километровой ветки, которая будет соединять Сковородино с китайской границей. Этот проект включает строительство нового моста длиной 420 метров и проложение около 100 километров железной дороги с китайской стороны. Ожидается, что новая линия значительно упростит грузовые перевозки между Якутией и северными провинциями Китая, с прогнозируемым объемом грузов в 20 миллионов тонн в год после полного открытия.

Станция Сковородино, расположенная в Амурской области и входящая в состав Забайкальской железной дороги, исполняет ключевую роль в транспортировке грузов к тихоокеанским портам. Этот узел соединяет важнейшие железнодорожные линии Транссиба и БАМа, находясь всего в 30 километрах от станции Бамовская, откуда начинается ответвление на Тынду. Когда-то от нее начиналась линия, ведущая к российско-китайской границе. Однако, эта ветка оставалась заброшенной почти два десятилетия, и сейчас ожидается ее восстановление.

Станция была основана ещё в 1908 году и поначалу носила название Невер-1, к ней был приписан поселок Змеиный. После открытия станции в 1911 году, она была переименована в Рухлово в честь министра путей сообщения, который посетил эти места. С тех пор Сковородино активно развивалась, и в 1927 году поселок обрёл статус города, в дальнейшем его название и название станции изменилось на Сковородино в 1938 году. Эксплуатация этой станции была значительно улучшена в середине 1980-х годов благодаря электрификации Транссиба на данном участке. В конце 2010-х годов началась масштабная реконструкция, и первый этап был завершён в 2022 году. В рамках этого этапа были модернизированы путевые сооружения и удлинены приемоотправочные пути для пассажирских и почтово-багажных поездов.

Проект реконструкции значительно увеличил пропускную способность станций: теперь возможно пропускать до 95 поездов в западном направлении и 101 — в восточном. Это обеспечило возможность одновременной обработки грузовых составов и пассажирских поездов. В апреле 2025 года пресс-служба РЖД объявила о завершении основных работ второго этапа реконструкции, который включал в себя строительство дополнительного главного пути для грузовых поездов и обновление сопутствующей инфраструктуры.

В рамках этого этапа было уложено 7,5 километров новых путей, установлено 15 стрелочных переводов, смонтировано более двухсот опор контактной сети и проложены линии электропередачи и автоматизации, а также реконструирован мост, находящийся на территории станции.

Параллельно с этим, в ближайшее время планируется восстановление 70-километровой ветки от Сковородино до китайской границы (станция Рейново). Эта ветка была открыта ещё в 1911 году, и первый поезд прошел по ней 24 декабря. Движение поездов по этому маршруту продолжалось до 2007 года, пока его не признали нерентабельным, что привело к его заброшенности и разрушению. Вдоль реки Джалины, в сотрудничестве с Китаем, планируется строительство моста длиной 420 метров, а Поднебесной предстоит проложить около 100 километров пути к Амуру, что открывает новую транспортную артерию для перемещения товаров.

Наличие нового маршрута обещает значительно упростить грузовые перевозки между Якутией и китайскими северными провинциями. Ожидается, что объем грузов достигнет 20 миллионов тонн в год, хотя на первом этапе, пока не откроется капитальный мост, эта цифра составит около 5 миллионов тонн.

Пограничный переход заработает во второй половине 2025 года, после того как был закрыт в 1993 году. Относительно срока сдачи 70-километровой ветки Сковородино – Рейново точные даты пока не известны. В январе текущего года генеральный директор «Железных дорог Якутии» Василий Шимохин подтвердил, что работы продолжаются. Более того, в настоящее время разрабатывается технико-экономическое обоснование для нового проекта — железной дороги Нижний Бестях – Хандыга с совмещенным автомобильным и железнодорожным мостом через реку Алдан. В дальнейшем планируется продолжить эту стальную магистраль до Магадана, что позволит расширить транспортные возможности региона.