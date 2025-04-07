Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
gotreksson
Россия восстановит железнодорожную ветку, которая 20 лет оставалась заброшенной
планируется восстановление заброшенной 70-километровой ветки, которая будет соединять Сковородино с китайской границей. Этот проект включает строительство нового моста длиной 420 метров и проложение около 100 километров железной дороги с китайской стороны. Ожидается, что новая линия значительно упростит грузовые перевозки между Якутией и северными провинциями Китая, с прогнозируемым объемом грузов в 20 миллионов тонн в год после полного открытия.

Станция Сковородино, расположенная в Амурской области и входящая в состав Забайкальской железной дороги, исполняет ключевую роль в транспортировке грузов к тихоокеанским портам. Этот узел соединяет важнейшие железнодорожные линии Транссиба и БАМа, находясь всего в 30 километрах от станции Бамовская, откуда начинается ответвление на Тынду. Когда-то от нее начиналась линия, ведущая к российско-китайской границе. Однако, эта ветка оставалась заброшенной почти два десятилетия, и сейчас ожидается ее восстановление.

Станция была основана ещё в 1908 году и поначалу носила название Невер-1, к ней был приписан поселок Змеиный. После открытия станции в 1911 году, она была переименована в Рухлово в честь министра путей сообщения, который посетил эти места. С тех пор Сковородино активно развивалась, и в 1927 году поселок обрёл статус города, в дальнейшем его название и название станции изменилось на Сковородино в 1938 году.Эксплуатация этой станции была значительно улучшена в середине 1980-х годов благодаря электрификации Транссиба на данном участке. В конце 2010-х годов началась масштабная реконструкция, и первый этап был завершён в 2022 году. В рамках этого этапа были модернизированы путевые сооружения и удлинены приемоотправочные пути для пассажирских и почтово-багажных поездов.

Проект реконструкции значительно увеличил пропускную способность станций: теперь возможно пропускать до 95 поездов в западном направлении и 101 — в восточном. Это обеспечило возможность одновременной обработки грузовых составов и пассажирских поездов. В апреле 2025 года пресс-служба РЖД объявила о завершении основных работ второго этапа реконструкции, который включал в себя строительство дополнительного главного пути для грузовых поездов и обновление сопутствующей инфраструктуры.

В рамках этого этапа было уложено 7,5 километров новых путей, установлено 15 стрелочных переводов, смонтировано более двухсот опор контактной сети и проложены линии электропередачи и автоматизации, а также реконструирован мост, находящийся на территории станции.

Параллельно с этим, в ближайшее время планируется восстановление 70-километровой ветки от Сковородино до китайской границы (станция Рейново). Эта ветка была открыта ещё в 1911 году, и первый поезд прошел по ней 24 декабря. Движение поездов по этому маршруту продолжалось до 2007 года, пока его не признали нерентабельным, что привело к его заброшенности и разрушению. Вдоль реки Джалины, в сотрудничестве с Китаем, планируется строительство моста длиной 420 метров, а Поднебесной предстоит проложить около 100 километров пути к Амуру, что открывает новую транспортную артерию для перемещения товаров.

Наличие нового маршрута обещает значительно упростить грузовые перевозки между Якутией и китайскими северными провинциями. Ожидается, что объем грузов достигнет 20 миллионов тонн в год, хотя на первом этапе, пока не откроется капитальный мост, эта цифра составит около 5 миллионов тонн.

Пограничный переход заработает во второй половине 2025 года, после того как был закрыт в 1993 году. Относительно срока сдачи 70-километровой ветки Сковородино – Рейново точные даты пока не известны. В январе текущего года генеральный директор «Железных дорог Якутии» Василий Шимохин подтвердил, что работы продолжаются. Более того, в настоящее время разрабатывается технико-экономическое обоснование для нового проекта — железной дороги Нижний Бестях – Хандыга с совмещенным автомобильным и железнодорожным мостом через реку Алдан. В дальнейшем планируется продолжить эту стальную магистраль до Магадана, что позволит расширить транспортные возможности региона.

#история #ржд #строительство дорог #дальний восток #бам #транссиб #приамурье #магадан #сковородино #поселок змеиный
+
Написать комментарий (0)
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Физики решили 380-летнюю геометрическую задачу Декарта
7
Microsoft рекомендует сдать старые ПК с Windows 10 или утилизировать их после окончания поддержки
33
Роснедра: 75% российских запасов редких металлов сосредоточено в Арктике
5
Издание Forbes назвало Cybertruck от Tesla «крупнейшим провалом за десятилетия» в автопроме
3
GeForce RTX 5060 Ti по производительности оказалась равна GeForce RTX 4060 Ti в тесте Furmark
3
Новая языковая модель Llama 4 выйдет в конце апреля
+
Samsung готовит к выпуску три модели Galaxy Watch 8
2
Энтузиаст собрал из кубиков Lego полноразмерную Volvo V70
2
Grand Theft Auto Vice City портировали на Sega Dreamcast
1
Nothing анонсировала CMF Phone 2 с необычным расположением камер и улучшенными характеристиками
+
Orange Pi выпустила одноплатный компьютер RV на архитектуре RISC-V по цене от $30
+
Casio анонсировала лимитированные часы GM2100 в коллаборации с One Ok Rock
1
Некоторые владельцы видеокарт Nvidia жалуются на чёрные экраны из-за драйвера версии 572.83
6
«Майнкрафт» установил рекорд кассовых сборов среди фильмов по мотивам видеоигр
1
Власти Украины обсуждают возможность проведения президентских выборов в ближайшие месяцы
2
Польша передала Украине новые терминалы Starlink для связи
+
NVIDIA полностью открыла исходный код PhysX и Flow
4
ПК с видеокартами GeForce RTX 5060 продаются по цене от 1149 долларов
8
Разъем питания в MSI RTX 5090 Gaming TRIO OC оплавился из-за кабеля 12VHPWR, идущего вместе с БП
12
Для замены материнской платы в ПК Alienware Area-51 требуется приобрести набор переходников за $35
+

Популярные статьи

ТОП-8 устаревших комплектующих и периферийных устройств для ПК, по которым я не буду скучать
175
Собираем быстрый и недорогой игровой компьютер в апреле 2025 года разумно экономя
19
Обзор телевизора Akai TA55BU700: бюджетный 4К с Android TV за 25 тысяч рублей
42
Робот из жидкого металла уже существует — предок модели Т-1000 из фильма о восстании машин
+
Анонсирована Nintendo Switch 2 - консоль для аристократов
1
Neuralink в 2025г проведет первую операцию по восстановлению зрения у незрячего человека
5
Появилась новая чёткая фотография секретного китайского истребителя 6-го поколения J-50
+
Пошлины Трампа в США могут повлиять на стоимость продукции Apple
+
Почему новый американский самолет F-47 копирует европейские истребители
2

Сейчас обсуждают

Валерий Агапов
02:59
Экономика США не поддаётся учебнику. Это обычный разбой, рекет, убийства лидеров . Есть книга на эту тему автора из США, не стал читать и так понятно, сначала "гуманные" методы, а дальше -больше до яд...
Собираем быстрый и недорогой игровой компьютер в апреле 2025 года разумно экономя
Валерий Агапов
02:50
Я вообще выпадаю в осадок, что происходит не поддаётся логике. США заставляет остальные страны искать других покупателей? Давно не смотрел расклад ВВП США. Они же потребляют в разы больше чем производ...
Собираем быстрый и недорогой игровой компьютер в апреле 2025 года разумно экономя
Yashiko-san
02:49
Мне не чего вам ответить, у меня 27 5K работаю 30 см от экрана. Пикселей не вижу PPI почти ретина. Аналогично 2,5К на работе та же диагональ пиксели видно чёткость не та, текст хуже виден. Ну можно ск...
Почему я не планирую покупать монитор с разрешением 4К, и из-за чего видеокарты постоянно дорожают
Yashiko-san
02:43
Я кино никогда не смотрю на мониторе компа, хоть он и не маленький. Что за бред. Для этого есть телек, разумеется 4К
Почему я не планирую покупать монитор с разрешением 4К, и из-за чего видеокарты постоянно дорожают
Yashiko-san
02:40
4К сейчас не шибко обязывает, но картинка объективно лучше и в работе в повседневной и в играх. Нельзя сказать, что все станет сразу дороже настолько, что смысла нет. Плюс к цене оправдан увеличенным ...
Почему я не планирую покупать монитор с разрешением 4К, и из-за чего видеокарты постоянно дорожают
Валерий Агапов
02:40
не задумывался 30 сек на википедию потратил, ты прав в ватах много чего (затраченная мощность)
Собираем быстрый и недорогой игровой компьютер в апреле 2025 года разумно экономя
Yashiko-san
02:31
Ты пишешь что На мониторе разницу между 4к и 2к не видно в принципе, ну что тут сказать. Сходи ка ты к окулисту, дружище. Пиздишь ты всё. Нет у тебя монитора 4К и проектора подавно. Прекрасно видно ра...
Почему я не планирую покупать монитор с разрешением 4К, и из-за чего видеокарты постоянно дорожают
Валерий Агапов
02:23
Прими мои соболезнования, бедненький ты наш. Загляни в инет цена у Вас в США на бензин и электро -ю какая ? Я давно не смотрел. Может что изменилось? И кстати есть ли тебе 17 лет?
ПК с видеокартами GeForce RTX 5060 продаются по цене от 1149 долларов
Сергей Сергеевич
02:13
Разве не неделю с такой скоростью?
Samsung Galaxy A55 получает предварительную версию One UI 7
eai
02:06
Фильм с лунгреном для малобюджетного боевика 80-х - вполне неплох. Даже сейчас можно посмотреть. Фильм с траволтой не понравился. Выбор главного актера (сам актер нормальный, но не для этой роли) и жа...
Герой комиксов Marvel, Каратель, в фильмах (субъективное мнение)
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем