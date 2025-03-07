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gotreksson
На Миасском автозаводе началась сборка нового грузовика УРАЛ-80 4х4
Новинка оснащена четырехцилиндровым турбодизелем ЯМЗ-535 мощностью 238 л.с., который отличается высокой надежностью и ресурсом до 1 миллиона километров. Урал-80 имеет более комфортную кабину, заимствованную от Урал Next, и предназначен для работы на сложных грунтовых дорогах.

При упоминании названия «Урал» у многих невольно в памяти возникают образы мощных трехмостовых грузовиков, таких как Урал-375, Урал-4322 или современный Ural Next. Однако, Миасский завод в Челябинской области производит и более компактные и удобные автомобили, отвечающие требованиям рынка. В российском автопроме существует серьезная нехватка среднетоннажных грузовиков с улучшенной надежностью и высокой грузоподъемностью.

Сейчас Миасский автозавод предпринимает шаги по исправлению этой ситуации, представляя новинку — Урал-80 4х4 с двумя ведущими мостами. На первый взгляд, при рассмотрении фото монтажного процесса можно запутаться, увидев на конвейере полуготовое шасси среднетоннажного грузовика, особенно если обратить внимание на кабину, которая заимствована от Урал Next. Несмотря на то, что ее размеры остались прежними, она была немного обрезана. Речь пока не идет о полномасштабном серийном производстве. Завод запустил его в ограниченном формате, и первые машины с грузоподъемностью в 4 тонны будут представлять собой опытно-промышленную партию. Эти грузовики будут находиться под внимательным контролем специалистов завода для выявления возможных проблем с шасси и двигателем. Первая партия уже будет направлена в МЧС, и даже подписан контракт на поставку шасси с опцией последующего дооборудования.

Интересно, что разработка Урал-80 продолжается уже почти шесть лет. Первый экземпляр представили в 2022 году, после чего начались активные поиски российских аналогов для импортных узлов и механизмов.

Что касается мотора, то здесь сюрпризов не предвидится, поскольку под капотом установлен четырехцилиндровый турбодизель ЯМЗ-535 мощностью 238 л.с. и крутящим моментом в 900 Н*м. Этот двигатель является одним из лучших отечественных дизелей, произведенных на Ярославском заводе, и обладает надежным ресурсом и выдающимися тяговыми характеристиками. На данный момент единственной проблемой была закупка топливной аппаратуры, но, похоже, этот вопрос решён. По предварительным оценкам, ресурс двигателя составляет порядка 1 миллиона километров.

Кроме того, много обсуждалось, какую максимальную грузоподъемность следует задать новым моделям. Урал-80 в своем классе теперь обладает одним из самых высоких показателей — 4 тонны. Это на целую тонну больше, чем у ЗИЛ-4327 «Бычок» в версии 4х4, и на полторы тонны больше, чем у Садко Next. Последний, в свою очередь, предназначен в основном для городских маршрутов, а «Бычок», хотя и имел большие ожидания, оказался слишком ненасытным на топливо и фактически был снят с производства. Поэтому при разработке нового Урал-80 был сделан акцент на подъемности, хотя для большинства задач будет достаточно и 3 тонн. Вероятно, это обусловлено решением создать универсальную платформу, способную принимать различное дополнительное оборудование, включая заправщики и пожарные цистерны. Для грузовика, предназначенного в основном для передвижения по сложным грунтовым дорогам, мощность двигателя может показаться достаточно скромной. Оптимально было бы иметь не менее 400 л.с., но сейчас это не самое главное. На таких маршрутах не предполагается высокая скорость; необходимо, чтобы автомобиль имел качественную трансмиссию и надежные мосты. Изначально для Урал-80 планировалось использование импортных агрегатов с немецкими редукторами, а затем рассматривали варианты с китайскими мостами, но цены на них оказались слишком высокими. В итоге, Миасский завод разработал и изготовил два моста собственного производства.

Инженеры обращали внимание на отзывы о предыдущих моделях. Наибольшее количество вопросов вызывала комфортабельность и видимость из кабины, что является общей проблемой для всех Уралов. Особенностью «80-ки» стало то, что благодаря более короткому блоку двигателя удалось сократить длину моторного отсека и улучшить обзор. При этом главная задача новой модели остается неизменной — преодолевать участки, недоступные для более тяжелых и крупногабаритных автомобилей.

Существуют также опытные версии для пожарных служб, и сейчас Миасский завод проводит исследования возможностей этой машины в городских условиях. Похоже, что Урал-80 имеет все шансы заменить КамАЗы и ЗИЛы в своем сегменте.

#новости #производство #разработка #зил-4327 #миасский завод #урал-375 #урал-4322 #урал-80 #урал next #ямз-535
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