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gotreksson
Строительство дублера самого длинного тоннеля России начнется в мае 2025 года
Ежемесячно мы предоставляем информацию о выполненных работах и новых объектах, введённых в эксплуатацию в рамках крупного проекта реконструкции Восточного полигона. В феврале 2025 года пресс-служба РЖД сообщила о запуске лишь одного перегона — двухпутного движения на участке Стланик – Алонка в линии Февральск – Новый Ургал.

Специалисты «Бамстроймеханизации», работающие в сложных условиях гористой местности с высокой сейсмической активностью и множеством рек и ручьев, таких как притоки реки Малая Алонка и река Амяксин, успели построить почти 12 километров нового пути и установить два стрелочных перевода. Кроме этого, с учётом большого числа водных преград, было возведено одиннадцать мостов и модернизировано пять водопропускных труб. Все новые конструкции смогут пропускать тяжеловесные железнодорожные составы массой 7 тысяч тонн.

В отличие от центральной части Байкало-Амурской магистрали, где земляное полотно было изначально подготовлено только под один путь, механизаторам в этом проекте пришлось переработать свыше 400 тысяч кубометров грунта. Для защиты от негативного воздействия поверхностных вод на укрепленный откос были созданы водоотводные канавы. В основание насыпи был уложен синтетический материал, а края насыпи обсыпаны защитной бермой, поскольку данный участок проходит в зоне островной мерзлоты.

В рамках проекта была так же модернизирована система сигнализации, связи и энергоснабжения. Станции оснастили современной киберзащищенной микропроцессорной системой централизованного управления МПЦ-ЭЛ, разработанной Дивизионом ЖАТ ГК 1520, который входит в Нацпроектстрой. Эти меры позволят значительно повысить надежность и стабильность перевозок на данном участке. Российская автоматика демонстрирует высокую работоспособность в широком диапазоне температур и защищена от импульсных перенапряжений. Важно отметить, что в 2024 году система МПЦ-ЭЛ была установлена на 77 станциях РЖД (62 на Восточном полигоне), что на 25% выше, чем в 2023-м, а с 2017 года ее внедрили на более чем 200 станциях российской сети. Осенью прошлого года Главгосэкспертиза РФ одобрила проект реконструкции первого объекта третьего этапа модернизации Восточного полигона — строительство второго главного пути (длиной 9,5 км) на перегоне Мони – Апкан в линии Комсомольск-на-Амуре – Новый Ургал. Кроме того, в мае стартует одна из самых ожидаемых инициатив на БАМе – сооружение дублера Северомуйского тоннеля. Этот тоннель, имеющий длину 15 343 метра, является крупнейшим в России и был официально открыт в 2003 году, хотя первые работы начались ещё в далеком 1975-м.

В процессе реализации проекта возникло множество трудностей, включая непредвиденные аварии, что вынудило пересматривать проектную документацию и перенести сроки завершения работ. На протяжении этого времени поезда были вынуждены проходить участок на перегоне Итыкит – Окусикан по Северомуйскому обходу со скоростью 20 км/ч. После открытия тоннеля время в пути сократилось с двух часов до 20-25 минут, но этого было недостаточно. В следующем десятилетии с целью увеличения пропускной способности была озвучена идея проложить второй путь через Северо-Муйский хребет. Технико-экономическое обоснование было готово в 2018 году, и на следующий год начались подготовительные работы на участке, однако в 2020 году они были приостановлены. Теперь данный проект намерены реализовать в рамках третьего этапа модернизации Восточного полигона. Договор по генеральному подряду на строительство второго Северомуйского тоннеля был подписан между РЖД и ГК «Бамтоннельстрой-Мост» еще в марте 2024 года. А в феврале 2025 года эксперты Главгосэкспертизы РФ провели консультации по финансово-техническому аудиту на месте будущей стройки, что было официально объявлено пресс-службой данного учреждения. Как сообщил главный энергетик по проектам Восточного полигона ГК «Бамтоннельстрой-Мост» Василий Фомин, тоннелепроходческий комплекс диаметром 6 метров и длиной 180 метров начнёт свою работу с восточного портала уже в мае 2025 года, а через три месяца аналогичный комплекс запустят на западной стороне. Завершение проекта намечено на 2032 год, и его стоимость составит почти 500 миллиардов рублей. Ожидается, что через семь лет БАМ будет полностью двухпутным маршрутом. Напомним, что в текущем году РЖД значительно сократили свою инвестиционную программу по сравнению с прошлым 2024 годом.

#строительство #ржд #бам #мосты #восточный полигон #тоннель #энергоснабжение #февральск #киберзащита #бамстроймеханизация
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