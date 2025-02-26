ТАСС: начался первый этап строительства завода по производству редкоземельных металлов - проектирование предприятия. Завод будет построен на площадке ОАО "Соликамский магниевый завод" (СМЗ, предприятие Росатома, г. Соликамск, Пермский край).

В России стартовал проект создания крупнейшего завода по производству редкоземельных металлов (РЗМ), который будет расположен на площадке Соликамского магниевого завода в Пермском крае. Новое предприятие станет ключевым элементом в развитии отечественной промышленности редкоземельных металлов, которая до сих пор остается практически не освоенной, несмотря на значительные запасы сырья в стране.

Предполагается, что завод сможет ежегодно производить до 2,5 тысяч тонн редкоземельной продукции, включая церий, лантан, неодим, самарий, гадолиний и другие металлы, которые широко используются в высокотехнологичных отраслях. Для реализации проекта потребуются инвестиции в размере более 7 миллиардов рублей. Хотя эта сумма может показаться значительной, в масштабах страны она относительно невелика, особенно учитывая стратегическую важность редкоземельных металлов для экономики и оборонной промышленности. Россия обладает вторыми по величине запасами редкоземельных металлов в мире — около 28,5 миллионов тонн, что составляет примерно 20% от общемировых запасов. Однако в настоящее время страна занимает лишь 1% в мировой добыче РЗМ, что явно не соответствует ее потенциалу. В 2023 году мировое производство редкоземельных металлов достигло 350 тысяч тонн, при этом Россия произвела всего 2,6 тысячи тонн, заняв седьмое место в мире. С вводом в эксплуатацию нового завода в Соликамске объем российского производства РЗМ увеличится вдвое, что станет важным шагом в сокращении зависимости от импорта и укреплении позиций страны на мировом рынке.

Редкоземельные металлы играют критически важную роль в современных технологиях. Они используются в производстве электроники, включая чипы и смартфоны, в создании энергоэффективных светодиодов, ветровых турбин, электромобилей, а также в оборонной промышленности — для изготовления радаров, систем наведения и других высокоточных устройств. Развитие этой отрасли в России не только позволит удовлетворить внутренние потребности, но и создаст возможности для экспорта, что особенно актуально в условиях глобального роста спроса на РЗМ.

Кроме того, строительство завода в Соликамске станет импульсом для развития смежных отраслей и создания новых рабочих мест. Проект также предусматривает внедрение современных экологически безопасных технологий, что соответствует мировым трендам в области устойчивого развития и минимизации воздействия на окружающую среду.

Развитие производства редкоземельных металлов в России имеет стратегическое значение для страны. Оно не только укрепит технологическую независимость, но и позволит занять достойное место на мировом рынке, где доминирует Китай, контролирующий более 60% добычи и переработки РЗМ. Учитывая растущую конкуренцию за доступ к редкоземельным ресурсам, Россия имеет все шансы стать одним из ключевых игроков в этой отрасли, обеспечив себе долгосрочные экономические и геополитические преимущества.

Проект строительства завода в Соликамске — это не только важный шаг в развитии российской промышленности, но и возможность укрепить позиции страны в глобальной технологической гонке.