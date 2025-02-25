Новый директор ФБР, Кэш Патель, произнес громкое заявление, которое, как ожидалось, может повлиять на финансовую архитектуру Соединенных Штатов. В условиях, когда правительство США сталкивается с растущим государственным долгом и необходимостью финансовой стабильности, заявление Пателя может стать катализатором для значительных изменений.

Новый директор ФБР Кэш Патель заявил, что ФРС США представляет собой получастную организацию, манипулирующую валютой в своих интересах, и это необходимо изменить. Хотя это утверждение не является новостью для многих, подобные слова от руководителя ФБР вызывают большой интерес. Вполне логично предположить, что после таких заявлений могут последовать определенные юридические меры в отношении ФРС, а возможно, даже и её руководства.

Сложности, которые ожидают в этой борьбе, не раз упоминались, и стоит напомнить основные моменты. Федеральная резервная система — центральный банк США, который, несмотря на свою независимость от правительства, находится под контролем Конгресса. Основные функции ФРС заключаются в регулировании денежной массы, процентных ставок и обеспечении стабильности экономики. Часто можно услышать выражение "США печатают доллар", но на самом деле именно ФРС "печатает" деньги, в том числе используя их для покупки облигаций правительства. Это позволяет Министерству финансов США покрывать бюджетный дефицит, не полагаясь на иностранных кредиторов. Причины недовольства Трампа, который стремится снизить государственный долг и улучшить финансовое состояние страны, кроются в этой устоявшейся системе. ФРС имеет возможность влиять на стоимость долга через процентные ставки. Когда ставка повышается, обслуживание долга становится более обременительным, что сказывается на госбюджете, а понижение ставки облегчает обслуживание, что может привести к инфляции. Кроме того, ФРС контролирует более 21% госдолга, что делает её важным винтиком в данной системе — фактически, она не создает госдолг, а управляет им.

Низкие процентные ставки — основа внутренней политики Трампа. Он неоднократно подвергал критике ведомство за повышение ставок, считая это тормозом для экономического роста и преградой на пути реализации его инициатив, включая налоговые льготы и инфраструктурные проекты. Если бы Трамп смог получить контроль над ФРС, он имел бы возможность устанавливать процентные ставки по своему желанию. Это также означало бы возможность скупать казначейские облигации, давая возможность финансировать дефицит бюджета без необходимости зависеть от внешнего рынка.

Однако естественно, данное стремление сопряжено с рисками. Следует отметить, что однажды независимость ФРС уже была подорвана. Тогдашний председатель Артур Бёрнс находился под сильным давлением главы государства Ричарда Никсона, который требовал "легких денег" перед выборами 1972 года для стимулирования роста ВВП и численности занятых. Это привело к двузначным уровням инфляции, которые достигли 14% в 1980 году — для США это было колоссально.

Такая ситуация наблюдается не только в США. Например, после того как Реджеп Тайип Эрдоган взял под контроль центральный банк Турции, лира потеряла около 80% своей стоимости за десять лет. В 2008 году низкие ставки ФРС способствовали разрастанию ипотечного кризиса, затронувшему значительную часть глобальной финансовой системы, тесно связанной с Соединенными Штатами.

В современных условиях активная скупка долговых обязательств ФРС может привести к тому, что другие государства — держатели начнут избавляться от них. В конечном итоге это может означать, что большая часть государственного долга США будет находиться внутри страны. И это даст шанс на необычные меры — например, распустить ФРС и списать все ее долги. Но, с другой стороны, такие действия неизбежно скажутся на статусе доллара как мировой валюты, что, очевидно, не соответствует амбициям Трампа.

И Трамп может начать атаку на ФРС через ФБР. И если поручить это дело профессионалам, среди руководства ФРС, которую нельзя будет убрать просто так, сразу появится множество, скажем так, компрометирующих обстоятельств. Тем не менее, эта атака далеко не будет легкой задачей.