Пекин реализует стратегию замещения иностранных инвестиций, увеличивая внутреннее кредитование и реформируя банковский сектор.

Пекин активно реализует стратегию замещения иностранных инвестиций, сосредоточив усилия на увеличении объемов внутреннего кредитования и реформировании своего банковского сектора. Январь 2025 года стал рекордным по количеству выданных новых кредитов, которые достигли 5,1 трлн юаней. Это самый высокий показатель для первого месяца года с момента начала наблюдений, которые ведутся с 1992 года.

В банковском секторе Пекин продолжает масштабную консолидацию, уделяя особенное внимание региональным финансовым учреждениям. В течение минувшего года активы более 290 сельских кредитных организаций и кооперативов были интегрированы в структуры крупнейших банков.

Такое развитие событий происходит на фоне резкого снижения иностранных инвестиций в Китай в 2024 году, которые составили 168 млрд долларов — самый высокий спад с 1990 года. Одновременно отток капитала за границу возрос до 173 млрд долларов. Эти факты подчеркивают, что не следует слишком полагаться на иностранные инвестиции, чего в своё время не учили российские эксперты. Вливание иностранных денег само по себе не является универсальным решением.

Это касается не только отношений иностранных инвесторов с государственными краткосрочными облигациями, что привело к финансовому кризису 1998 года, но и более широкой проблемы — роли иностранных капиталов в экономическом развитии. На примере ряда стран Африки видно, что высокая доля иностранных инвестиций в ВВП не всегда сопутствует улучшению благосостояния населения. Например, в Мозамбике доля иностранных инвестиций в ВВП составила 33,6% в 2022 году и 12,81% в 2023 году, при этом экономика росла на уровне 4,36% и 5% соответственно. Ситуация схожа и в других странах континента, например, в Намибии в 2023 году доля иностранных вложений составила 18,58% с ростом экономики на 4,2%.

На первый взгляд, такие данные могут показаться обнадеживающими: высокая доля иностранных капиталов и динамичный экономический рост выглядят впечатляюще, даже по сравнению с большинством стран Запада. Но это сочетание наблюдается на протяжении многих лет в ряде африканских государств, к сожалению, не принося столь же значительного повышения уровня жизни: выгода, полученная иностранными инвесторами, часто уходит за пределы этих стран. Кроме того, зависимость от притока и оттока иностранного капитала делает экономические системы этих государств уязвимыми.

Таким образом, реакция Китая на давление со стороны западных стран через расширение внутреннего кредитования и консолидацию банковского сектора для повышения устойчивости представляется абсолютно оправданной. Это важный урок, который может оказаться полезным не только для КНР, но и для других стран, стремящихся к экономическому развитию, осознавая реальные возможности и риски иностранных инвестиций.