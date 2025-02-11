Данный многомиллиардный мегапроект вызвал противоречивую реакцию общественности. Реализация планируется уже в 2026 году, но некоторые эксперты выражают сомнения в его осуществимости. Другие же считают, что при озвученных расходах данный проект рискует стать долгостроем. Однако, по мнению ряда специалистов, эта инициатива обладает значительным потенциалом и может привлечь множество инвесторов.

Проект заключается в строительстве искусственного острова площадью 50 гектаров у берегов Сочи, где планируется создать жилые и коммерческие объекты, включая инфраструктуру для привлечения туристов. Мы уже упоминали о данной концепции в одной из предыдущих публикаций. О том, насколько реальный этот проект и какова его актуальность, поделились своим мнением эксперты в области недвижимости и туризма.

Елена Чегодаева, руководитель отдела аналитики и консалтинга «НДВ Супермаркет Недвижимости», отметила, что на сегодняшний день на первичном рынке Сочи находится 24 реализуемых проекта общей площадью 273,2 тыс. квадратных метров, что включает 6 тыс. лотов, многие из которых относятся к премиум-сегменту. Средняя цена квадратного метра составляет 680 тысяч рублей, при диапазоне цен от 8 до 688,6 миллионов рублей. Несмотря на высокий уровень цен в Сочи, интерес к этому региону сохраняется как со стороны инвесторов, так и со стороны покупателей. Никита Курносов, независимый консультант в области гостинично-туристических проектов, подчеркнул, что популярность отелей и курортной недвижимости на Черном море заметно возросла в последние годы. Факторами этого являются как запрет на авиасообщение с другими популярными курортами, такими как Крым и Анапа, так и развитие туристической инфраструктуры, что создает условия для круглогодичных поездок. Важно отметить, что восстановление авиасообщения в будущем откроет новые перспективы для курортов, таких как Геленджик и Анапа, что делает Сочи не уникальным в своем привлекательности.

Александра Белоус, председатель правления СРО АСО ПОСО (Москва), считает, что проект создания искусственного острова напротив Мацестинского виадука выглядит многообещающе, особенно с учетом растущей популярности Сочи как туристической локации. Город привлекает миллионы туристов каждый год, и создание уникальной инфраструктуры с гостиничными комплексами и культурными зонами может стать новым стимулом для привлечения гостей, особенно в высоком ценовом сегменте.

Однако мнения экспертов различаются, когда речь заходит о привлекательности проекта для инвесторов. Елена Чегодаева отметила, что сейчас проект может не показаться самым привлекательным, но в будущем он действительно может вызвать интерес, особенно в контексте роста внутреннего туризма. С другой стороны, Александра Белоус подчеркнула, что инвестиционная привлекательность проекта очевидна благодаря его масштабности и расположению в одном из самых популярных курортов страны. Однако добиться успеха можно только при условии тщательной проработки финансовой модели и получения государственной поддержки.

Проект не является первым в своём роде; ранее возникали схожие концепции, но большинство из них так и не были реализованы. В связи с этим Никита Курносов выражает сомнения касательно осуществимости данного проекта, указывая на сложные условия для реализации в Сочи по сравнению с аналогичными проектами в ОАЭ, где реализация проходит в более благоприятной обстановке. Например, рельеф и гидрология черноморского побережья значительно отличаются, что требует более высоких затрат на инженерную защиту. Кроме того, высочайшая ставка в России делает реализацию таких капиталоемких проектов практически невозможной без серьезной государственной поддержки.

Александра Белоус подчеркивает, что успешная реализация подобных инициатив требует значительных инвестиций и тщательного планирования. В прошлом аналогичные проекты сталкивались с экологическими ограничениями, недостатком финансирования и отсутствием согласия с местными властями. Но при наличии чёткого плана и соблюдении всех необходимых норм проект имеет шансы на успех. Сравнивая данный проект с реализованными инициативами за рубежом, можно выделить ряд успешных примеров. Например, Палмовые острова в Дубае и их удачное исполнение. Тем не менее, не все проекты достигли своих целей; некоторые столкнулись с низким спросом или экологическими преградами, что подчеркивает важность экономической обоснованности и экологических аспектов. Для России актуально учитывать подобный опыт и адаптировать его к нашим условиям.