В 2026 году возле Сочи начнут строить первый в Чёрном море насыпной остров. Об этом рассказал управляющий директор корпорации «Остров первый» Булат Шакиров. Эта компания займётся реализацией проекта.

В Сочи планируют построить первый в России насыпной остров к 2031 году, и это не просто кусок земли в море, а настоящий город-мечта для туристов, инвесторов и любителей роскоши.

Инициатором амбициозного проекта выступила корпорация «Остров Первый». Строительство планируют начать в 2026 году, а завершить через пять лет. Остров площадью 50 гектаров (это примерно 70 футбольных полей) станет домом для гостиничных комплексов, апартаментов, спортивных и прогулочных зон, музыкально-театральных площадок и даже центра изучения Черного моря.

Общая площадь недвижимости на острове может достичь 1,5 млн квадратных метров. Это как небольшой город, который появится прямо в море.

Инвестиции в проект превысят 1 триллион рублей. Для сравнения, это примерно половина годового бюджета Москвы. Срок окупаемости оценивается в 12 лет, что для таких масштабов — довольно оптимистичный прогноз. Пока что государство не планирует участвовать в финансировании, поэтому проект будет реализован за счет частных инвесторов. Учитывая объемы, скорее всего, речь идет о консорциуме из 7-12 крупных игроков.

С одной стороны, проект выглядит как роскошная игрушка для тех, у кого «некуда потратить деньги». С другой — это может стать мощным импульсом для развития туризма и экономики региона. Сочи уже давно стал главным курортом России, и искусственный остров может превратить его в международную точку притяжения.

Один из главных вопросов, который волнует многих, — как строительство острова повлияет на экологию Черного моря. Пока что точных данных нет, но авторы проекта уверяют, что все работы будут проводиться с учетом экологических норм. Если это действительно так, то искусственный остров может стать примером того, как современные технологии позволяют создавать уникальные объекты, не нарушая природный баланс. Хотя, учитывая опыт строительства подобных объектов в других странах, в это слабо вериться.

Однако же этот проект — не просто еще одна мегастройка. Это символ амбиций и возможностей. Если все пойдет по плану, Россия получит уникальный объект на берегу Черного моря, который сможет конкурировать с такими мировыми «искусственными чудесами», как Пальмовые острова в Дубае.

Кроме того, это шанс для инвесторов вложить деньги в нечто грандиозное и долгосрочное.

Конечно, есть и те, кто считает идею слишком рискованной и дорогой. Строительство искусственного острова — это всегда большой вызов: технические сложности, огромные затраты, экологические риски.

Сейчас идет подготовка проектной документации, которая должна быть завершена к середине 2025 года. После этого начнется поиск инвесторов и подрядчиков. Если все пойдет по плану, уже через несколько лет мы сможем наблюдать, как из морских глубин поднимается новый остров — символ роскоши, технологий и амбиций.

Так что, если у вас есть лишний миллиард, возможно, стоит присмотреться к этому проекту. А если нет — просто ждите 2031 года, чтобы увидеть, как данный проект становится реальностью.