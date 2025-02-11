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gotreksson
ОДК получила сертификат типа на авиадвигатель ВК-650В для легких вертолетов
На предприятии ОДК-Климов в Санкт-Петербурге состоялась церемония вручения сертификата типа на новый авиадвигатель ВК-650В, предназначенный для легких вертолетов.

Сертификат типа — это официальный документ, подтверждающий, что конструкция двигателя соответствует всем необходимым требованиям и нормам летной годности. Его получение означает, что ВК-650В прошел все этапы испытаний, включая наземные и лётные, и полностью готов к эксплуатации. Это шаг, который позволяет начать серийное производство двигателя и его интеграцию в вертолеты.

ВК-650В — это принципиально новый для России двигатель, разработанный специально для легких вертолетов с взлетной массой до 4 тонн. Его ключевые характеристики включают высокую надежность, ведь двигатель спроектирован с учетом современных требований к безопасности и долговечности. ВК-650В отличается низким расходом топлива, что делает его эксплуатацию более выгодной. Разработка ВК650В велась с учетом мировых тенденций в авиастроении, что делает его конкурентоспособным на международном рынке. При этом все компоненты двигателя производятся в России.

Основное предназначение ВК-650В — это интеграция в легкие вертолеты, такие как «Ансат». Этот вертолет широко используется в гражданской и военной авиации, включая медицинскую эвакуацию, патрулирование, обучение пилотов и транспортные перевозки. Установка нового двигателя повысит эксплуатационные характеристики вертолетов.

Кроме того, ВК-650В может быть использован в других моделях легких вертолетов, что расширяет его потенциальную сферу применения. Это особенно важно для развития региональной авиации Севера, где легкие вертолеты играют ключевую роль в обеспечении транспортной доступности.

Церемония вручения сертификата прошла на предприятии ОДК-Климов в Санкт-Петербурге, где был разработан и будет серийно выпускаться двигатель. В ходе мероприятия подчеркивалось, что успешная разработка ВК-650В — это результат многолетней работы инженеров, конструкторов и испытателей.

«Получение сертификата типа на двигатель ВК-650В — это важная веха не только для ОДК, но и для всего российского авиастроения. Мы создали двигатель, который соответствует самым высоким стандартам качества и безопасности, и готовы начать его серийное производство», — заявил представитель ОДК на церемонии.

#новости #импортозамещение #санкт-петербург #вертолет #двигатель #одк #вк-650в #авиадвигатель #вертолетостроение #одк-климов
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