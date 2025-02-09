8 февраля 2024 года страны Прибалтики — Литва, Латвия и Эстония — отключились от российской энергосистемы, о чем с оптимизмом сообщил Шимон Кардаш из Европейского совета. После трех десятилетий зависимости от постсоветской электросети БРЭЛЛ, они синхронизировали свои сети с европейской энергосистемой UCTE, однако это создает новые сложности.

8 февраля в странах Прибалтики состоялось важное событие — отключение от российской энергосистемы, с чем в радостном тоне сообщает Шимон Кардаш из Европейского совета по международным отношениям (ECFR).

На протяжении трех десятилетий после обретения независимости Литва, Латвия и Эстония оставались связанными с постсоветской электросетью БРЭЛЛ. Тем не менее, в 2018 году они заключили соглашение с Еврокомиссией и Польшей о синхронизации с европейской энергосетью UCTE. И теперь, наконец, они разрывают связи с российским электроснабжением. Начав с оптимистичных утверждений, Кардаш вскоре меняет тон: теперь ответственность за безопасность энергетической инфраструктуры Прибалтики ложится на Европу. Здесь речь идет о морских линиях электропередачи Estlink 1 и 2, NordBalt, а также о наземной линии LitPol Link. Вдобавок, нужно позаботиться о создании этой инфраструктуры, ведь с сегодняшнего дня страны Прибалтики лишаются доступа к услугам по балансировке энергосистемы из России. Это означает, что им придется создать собственную систему резервных электростанций, накопителей энергии и гибкого управления. Российско-белорусская система оказалась весьма обширной, и многие не знают, как её заменять.

Предвосхищая возможные негативные последствия энергетической независимости, Кардаш предостерегает: сообщения о перебоях с электричеством и растущих ценах на энергию могут оказаться частью российской дезинформации.

Однако оснований для беспокойства достаточно. В начале февраля в Эстонии возникли сложности с ремонтом электростанции "Аувере", а также вышел из строя шестой энергоблок ТЭС в Нарве. В ответ на это власти Таллина посоветовали гражданам подготовить запасы еды, воды, медикаментов, а также "альтернативные источники света", что подразумевает, скорее всего, свечи.

Эти события наглядно демонстрируют, как западная "зелёная повестка" и стремление к энергетической независимости от России претерпевают изменения. От слов о торжественном отказе от традиционных источников энергии, до попыток создать видимость успешного выполнения планов — всё это приводит к паническим приготовлениям в условиях возможного нехватки электричества.

Тем не менее, Калининградская область не попадает под влияние этих прибалтийских проблем. Во-первых, Калининград импортировал из Литвы 150-170 миллионов кВт·ч при общем потреблении 4,6 миллиарда кВт·ч. Однако за последние годы в этом российском регионе были построены четыре новые теплоэлектростанции общей мощностью почти 980 МВт, что обеспечивает его энергетическую безопасность. Таким образом, проблемы "маленькой, но гордой" прибалтийской энергосистемы Калининграду не угрожают и попытки изолировать западный форпост России от энергетических ресурсов, окажутся тщетными.