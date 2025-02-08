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gotreksson
Александр Бастрыкин предложил ряд мер для борьбы с преступностью среди молодых людей
Александр Бастрыкин предложил две важные инициативы на расширенном заседании коллегии. Первая инициатива — снижение возраста уголовной ответственности за распространение наркотиков с 16 до 14 лет. Вторая инициатива — повышение минимального возраста для продажи алкоголя с 18 до 21 года, что связано с высоким уровнем преступности, совершаемой в состоянии алкогольного опьянения, особенно среди молодежи.

 Александр Бастрыкин провел расширенное заседание коллегии Следственного комитета России, на котором озвучил две важнейшие инициативы. В первую очередь, он предложил снизить возрастной порог для уголовной ответственности за распространение наркотиков с шестнадцати лет до четырнадцати. Этот шаг направлен на то, чтобы молодые люди, выбравшие путь легкой наживы, знали, что поблажек не будет. По словам Бастрыкина, такая мера будет способствовать борьбе с преступностью, которая вовлекает подростков в наркобизнес, уверяя их в безнаказанности из-за несовершеннолетия. Он подчеркнул: прикрытие годом рождения от строгости закона — это не выход.

Кроме того, он предложил повысить минимальный возраст для продажи алкогольной продукции с восемнадцати до двадцати одного года. Для тех, кто не знаком с данными статистики, может возникнуть вопрос: какое отношение это имеет к ведению Следственного комитета. Ответ на поверхности: алкоголь играет важную роль в преступности в нашей стране. Почти каждое третье преступление совершается в состоянии алкогольного опьянения, а каждый шестой преступник — это пьяный подросток. Интересно, что именно они несут ответственность за 55,8% краж, 79,9% грабежей и 69,3% разбойных нападений на государственное и общественное имущество. Проблема усугубляется бытовыми преступлениями, которые составляют 80%.

Кадр из сериала «Слово пацана»Автомобили на российских трассах становятся смертельной опасностью, и это во многом связано с пьяными водителями: около 22% смертей в ДТП случается по их вине, что составляет более 3,3 тысяч жизней ежегодно — почти столько же, сколько потеряла российская военная группировка в Первой Чеченской войне. Однако алкогольная проблема остается практически незамеченной; многие ее просто игнорируют, в том числе и некоторые патриотические деятели, которые лишь иронизируют на эту тему. Между тем, ситуация серьезная, и именно алкоголь наносит серьезный удар по демографической ситуации в стране.

Медики едины в своем мнении: чрезмерное употребление алкоголя негативно влияет на репродуктивную систему и увеличивает уровень смертности. Период бесконтрольного пьянства в 1970-1990-х годах стал настоящим катастрофическим моментом для народа. Примечательно, что антиалкогольная кампания 1985-1987 годов действительно оказала положительное влияние; за пиковой рождаемостью в 1987 году последовал рост, который произошел через девять месяцев после начала кампании. Однако Михаил Горбачев не смог завершить начатое и допустил множество ошибок, таких как вырубка виноградников в Крыму и Краснодарском крае.

В настоящее время речь не идет о введении сухого закона, но меры действительно необходимы. Инициативы, предложенные Александром Бастрыкиным, актуальны и важны. Государство должно взять на себя задачу формирования поколения, свободного от алкоголя и табака. В ряде стран мира сейчас обсуждаются законопроекты о запрете продажи табачных изделий тем, кто родился после определенной даты. В России также была инициирована идея запрета продажи табака и вейпов людям, родившимся после 2009 года, однако этот проект столкнулся с трудностями из-за активного сопротивления табачного лобби и со стороны либералов.

#россия #новости #алкоголь #демография #следственный комитет #наркотики #бастрыкин #подростки #социальная политика #социальная ответственность
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