Ответ Китая на действия Трампа — хотя пока что он в основном символический, он несёт в себе определённые многообещающие намёки на возможные будущие шаги.

Китай немедленно отреагировал на введение американских пошлин против своих товаров, что свидетельствует о том, что Пекин был готов к этой ситуации заранее. Принятые меры включают в себя дополнительные тарифы в размере 10-15% на импорт американского сжиженного природного газа, угля, сырой нефти, а также на сельскохозяйственное оборудование, а также грузовики и автомобили. Необходимо отметить, что уголь стал актуальным объектом для новых пошлин, так как в первые три квартала 2024 года Китай занял второе место по импорту американского угля, уступив лишь Индии и составив 11% от общего объёма экспорта угля из Соединённых Штатов. В то же время доля американского СПГ остаётся крайне незначительной — менее 3% от общего импорта Китая.

Отдельного внимания заслуживает введение Пекином контроля за экспортом продукции на основе редкоземельных металлов, что в основном затрагивает электронику. Кроме того, Китай анонсировал антимонопольное расследование против компании Google, что также подчеркивает серьёзность его намерений.

Интересно, что применение таких мер происходит на фоне предыдущей санкционной политики Трампа, направленной против компании Huawei, которая продемонстрировала серьёзные успехи в разработке коммуникационных технологий и 5G. Штаты закрыли Huawei доступ к экосистеме Google, что сильно ударило по продажам смартфонов компании как на внутреннем, так и на внешнем рынках. На данный момент Huawei пытается восстановить свои позиции, но это даёт понять, что Китай может отплатить США за причинённые неудобства. Чисто гипотетически, если такие меры были бы приняты, китайский рынок мог бы исключить Google, что обернулось бы колоссальными убытками для американских IT-компаний.

К тому же, среди пострадавших от новых пошлин оказались некоторые американские бренды, такие как PVH Group, производящая одежду Calvin Klein и Tommy Hilfiger, а также технологическая компания Illumina, чьи услуги по генетическому секвенированию на китайском рынке были весьма востребованы и прибыльны.

Однако намерение Китая подать жалобу во Всемирную торговую организацию выглядит скорее символически, поскольку сама система разрешения споров внутри ВТО фактически парализована с тех пор, как Трамп заблокировал назначение новых судей. С тех пор кардинальных изменений в этом направлении не произошло.

Складывается впечатление, что распиаренная политика Трампа, на первый взгляд, может быть не так уж опасна, как это могло показаться. К тому же, многие из решений легко отменяются — как, например, произошло с пошлинами против Канады и Мексики, которые были приостановлены всего за сутки после того, как страны согласились на небольшие уступки.

Но Китай — это отдельная категория. Вряд ли Трамп серьезно полагает, что Поднебесная будет вести себя с той же степенью гибкости, как Мексика. На данный момент тарифы, введённые Китаем, вступят в силу только 10 февраля, в то время как Белый дом уже анонсировал переговоры между Трампом и Си в ближайшее время, что оставляет возможность для достижения компромисса.

Но даже такая гипотетическая сделка между США и Китаем не гарантирует мирного сосуществования. Ничто не препятствует тому, чтобы Трамп продолжал использовать тарифы как инструмент давления по любому удобному поводу.