Президент США Дональд Трамп подписал указ о введении дополнительных пошлин на импорт товаров из Канады, Мексики и Китая.

Трамп всё-таки реализовал увеличение импортных пошлин на продукцию из Мексики и Канады, установив их на уровне 25%. Эта новая мера охватывает практически все товарные группы, за исключением канадской нефти, газа и электроэнергии, на которые ввозная пошлина возрастает на 10%. Похожая дополнительная ставка в 10% также применяется к товарам из Китая, что стало вполне ожидаемым шагом.

Такое развитие событий вызвало широкий резонанс как в мире, так и внутри Соединённых Штатов. Экономические круги и политологи активно обсуждают, кто в конечном итоге выиграет или потеряет от данных изменений.

На Международном экономическом форуме в Давосе среди представителей американской и европейской элит популярным стал слоган «Tax the Rich» («обложи налогом богатых»), который вызывал много смеха. Однако, к удивлению многих, многие глобалисты и влиятельные фигуры из финансовых кругов США неожиданно поддержали инициативу Трампа о повышении тарифов.

Но упоминания о «поднажатии» на другие страны — это только верхушка айсберга. В действительности Трамп уже начал внедрение ряда мер, которые должны существенно уменьшить налоговое бремя, в частности, планируется отменить федеральный налог на доходы. Это может привести к потерям в государственном бюджете, превышающим 2 трлн долларов. Для сравнения, новые налоги затрагивают товарные потоки, оцениваемые в 1,4 трлн долларов, и именно с этой суммы будут поступать доходы в бюджет.

Илон Маск, после назначения на новую должность в правительстве, отметил, что обнародованная экономия в 2 трлн долларов в ближайшее время неосуществима. А ведь эта «дыра» в 2 трлн долларов расходуется на фоне уже существующего бюджетного дефицита, который составляет 1,8 трлн долларов.

Вероятно, закрыть «дыру» планируется именно благодаря тарифам, эксперты в этом случае ожидают неизбежный рост цен в США. Дебаты о том, насколько сильно они вырастут, скорее всего, не будут иметь окончательного ответа, но предстоящее повышение стоимости жизни затронет больше всего обычных американцев, в то время как богатейшие 1% окажутся менее уязвимыми. Трамп вряд ли будет стремиться поддерживать инициативу Байдена о списании студенческих долгов на 2 трлн долларов, что тоже свидетельствует о его подходе.

В Вашингтоне разговоры среди элит сводятся к тому, что такая ситуация вполне оправдана. Один процент самых обеспеченных платит более 40% всех федеральных налогов, и если планируется отменить федеральный налог на прибыль, это может слегка облегчить нагрузку на богатейших граждан страны.

Однако этого может оказаться недостаточно. Республиканская партия, контролирующая Конгресс, готовит законопроект о значительном увеличении налогов на фонд оплаты труда. Это, конечно, не способствует повышению реальной заработной платы работников, но поможет наполнить государственную казну. Новые тарифы приведут к инфляции, что потребует от американцев увеличения номинальных заработков, что, в свою очередь, повысит бюджетные поступления.

Внутри элит утверждают, что обычные американцы должны сократить свои расходы. Принятые меры подразумевают общее снижение потребления домашних хозяйств и стимуляцию сбережений. Предполагается, что страх подорожания заставит людей больше копить, хотя эти средства в банках будут терять в стоимости из-за низких ставок, а часть уйдёт в государственные облигации, что окажет давление на их доходность.

Наиболее активные инвесторы, скорее всего, направят свои средства на фондовый рынок, что обеспечит дополнительную ликвидность и порадует крупных акционеров ведущих американских компаний. Что касается биткоина и золота, то для большинства американцев они по-прежнему остаются маргинальными инвестициями.

Таким образом, тарифный план Трампа и его команды, вероятно, будет оказывать значительное влияние на экономику. Как бы они ни называли это, включая «обложи налогом богатых», ситуация требует внимательного анализа и понимания её последствий. Эйфория рядовых американцев может оказаться достаточной для реализации этих намерений, но при этом остаётся множество вопросов и неопределённостей, которые аукнутся в будущем.