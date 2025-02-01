Матч ТВ: председатель Федерации хоккея Швеции и член правления Международной федерации хоккея на льду (IIHF) Андерс Ларссон заявил, что национальная команда не будет бойкотировать матчи в случае допуска сборной России на Олимпийские игры‑2026.

Ситуация с международным спортом привела к осознанию, что изоляция России от соревнований обернулась серьезными негативными последствиями для западных «функционеров». Шведская хоккейная ассоциация сделала шаг к примирению, решив отказаться от бойкота матчей, если российская команда будет допущена к соревнованиям. Председатель ассоциации и член правления Международной федерации хоккея (ИИХФ) Андерс Ларссон в интервью изданию Dagens Nyheter заявил, что очевидна тенденция возврата к более инклюзивному подходу. «Нельзя говорить о бойкоте, если сборная России вернется на международную арену», — отметил Ларссон, добавив, что это подтверждается общими настроениями в различных видах спорта.

Ранее Международный олимпийский комитет (МОК) ограничил участие россиян только в индивидуальных видах спорта и в нейтральном статусе, что лишало их возможности представлять свою страну с национальным флагом и гимном. Тем не менее, во многих кругах на Западе активно выступают за возврат российских хоккеистов на международную сцену. Вопрос о допуске сборной России на Олимпийские игры 2026 года будет решаться в ходе заседания Совета ИИХФ, которое пройдет с 2 по 4 февраля. Важно отметить, что в Национальной хоккейной лиге (НХЛ) уже объявили, что Кубок мира пройдет в 2025 году, но без участия России, что вызвало волну недовольства среди хоккейных фанатов. Болельщики активно выражают свое недовольство, обращаясь к руководству НХЛ, поскольку стало известно, что лига временно прекратила сотрудничество с ИИХФ по организации Кубка мира, что, в свою очередь, подчеркивает желание организаторов дистанцироваться от антироссийских настроений.

Напомним, в феврале 2022 года Международная федерация хоккея (IIHF) приняла решение отстранить сборные России и Беларуси от участия в международных соревнованиях под своим эгидой. IIHF, как и многие другие международные спортивные организации, посчитала необходимым принять меры для изоляции российского спорта.

Отстранение затронуло все уровни хоккейных соревнований, включая чемпионаты мира среди мужчин, женщин, молодежных и юниорских команд. Российская сборная, являющаяся одной из сильнейших в мире, лишилась возможности бороться за медали на чемпионате мира 2022 и 2023 годов. Кроме того, российские клубы были исключены из международных турниров, таких как Лига чемпионов IIHF.

Решение IIHF вызвало неоднозначную реакцию. С одной стороны, многие поддержали санкции как способ давления на российское руководство. С другой стороны, спортсмены и болельщики выражали сожаление, отмечая, что спорт не должен становиться инструментом политики. Российская сторона неоднократно заявляла, что отстранение сборной является несправедливым и нарушает принципы олимпийского движения.

Не стоит забывать, что в современном спорте бизнес играет ключевую роль. Санкции, нацеленные на определенные страны, в конечном итоге подрывают и эти бизнес-структуры, и в мире спорта это уже осознали. Возможно, подобные изменения в восприятии происходят и в других секторах, например, в энергетической сфере, что вновь ставит вопрос о необходимости пересмотра текущей политики.