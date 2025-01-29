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gotreksson
В России запустят производство пятиосевого обрабатывающего центра
В 2025 году на заводе «Саста» в России планируется запустить серийное производство пятиосевого обрабатывающего центра, который будет обрабатывать сложные и крупные детали для авиационной и двигателестроительной отраслей.

На одном из ведущих станкостроительных заводов России в 2025 году планируется запустить серийное производство пятиосевого обрабатывающего центра, который будет способен с высокой точностью обрабатывать сложные и крупногабаритные детали, предназначенные для авиационной и двигателестроительной отраслей.

Об этом сообщила пресс-служба Министерства промышленности и торговли Российской Федерации после визита на завод «Саста», который возглавляет министр Антон Алиханов. Завод имеет богатую историю, насчитывающую более пяти десятилетий. Строительные работы по созданию Сасовского завода автоматических линий начались в 1971 году на востоке Рязанской области. В советский период на этом заводе было выпущено сотни единиц оборудования, часть из которых шла на экспорт.

С распадом Советского Союза и резким снижением заказов начались трудные времена для ССПО, которое в 1992 году, после приватизации, стало ОАО «САСТА». Чтобы выжить в условиях кризиса и избежать судьбы других промышленных гигантов, завод сосредоточился на сборке дорожной техники.

В начале 2000-х был создан Сасовский литейный завод, что дало новый импульс к возрождению станкостроения. Наладили серийное производство токарных обрабатывающих центров. В последующие годы появились современные машины с цифровым управлением, токарные станки с проходными суппортами и направляющими качения, а также токарно-карусельные станки. Западные санкции, введенные в 2022 году, стимулировали российскую промышленность к созданию собственных технологий, что также отразилось на станкостроении. 

Летом 2024 года на заводе «Саста» был собран новый высокотехнологичный многофункциональный обрабатывающий центр модели НТ700-5Х, созданный собственным конструкторским бюро. Это оборудование, обладающее полноценной пятиосевой обработкой, является уникальным. Оно сочетает в себе функции токарных, фрезерных, сверлильных и расточных станков, что позволяет выполнять широкий спектр операций и обрабатывать сложные детали, такие как валы, для различных видов промышленности. Серийное производство этого оборудования начнется в 2025 году.

Кроме того, в 2022 году «Саста» запустила новый сборочный цех металлообрабатывающих станков, что значительно увеличило объемы выпускаемой продукции, которая сейчас поставляется как на российские предприятия, так и за рубеж, включая страны Африки, Азии и Южной Америки.

#новости #история #ссср #станкостроение #двигателестроение #промышленность рф #саста #рязанская область #сспо #строительные работы
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