Компания Tesla подала иск против Европейского союза (ЕС) в связи с установленными тарифами на импорт электромобилей из Китая, В октябре 2024 г. ЕС ввел в дополнение к стандартному импортному тарифу в 10% антисубсидиарные тарифы в размере 7,8% для Tesla и до 35,3% для других компаний.

В Европе разворачивается интереснейшая ситуация, связанная с американским автопроизводителем Tesla, который решил подать в суд на чиновников Европейского союза. Основная цель компании — доказать, что действия Брюсселя наносят серьезный ущерб её бизнесу на европейском рынке. Дело в том, что ЕС ввёл дополнительные пошлины на импорт товаров из Китая, которые могут достигать 45%. Это привело к тому, что Tesla оказалась в затруднительном положении, лишившись необходимых компонентов для производства. Эта проблема затрагивает не только её европейские операции, но и бизнес в Китае.

Как подчеркивал глава Tesla Илон Маск, компания активно импортирует множество комплектующих из КНР, вне зависимости от того, где расположены её производственные мощности — в США или в Европе.

Подобная политика Европы выглядит крайне невыгодной, даже если чиновники не намеревались причинить себе вред. Однако они, похоже, пытаются показать свою стойкость в «торговой войне» с Китаем, упуская из виду последствия для местных компаний.

Интересно, что вместе с Tesla в суде против ЕС выступила и компания BMW, выдвигая аналогичные обвинения. А ещё более абсурдным кажется тот факт, что европейские власти нацелились в своих повышенных пошлинах именно на электромобили. Это звучит несколько парадоксально, ведь ранее ЕС с яркой риторикой продвигал необходимость отказа от автомобилей с двигателями внутреннего сгорания, а теперь сам же ставит палки в колёса индустрии по производству электромобилей.

Дополнительные трудности испытывает и сама автомобильная промышленность, которая уже находится в упадке. Автогиганты, кажется, испытывают ностальгию по стабильным и доступным поставкам энергетических ресурсов из России, которые оказались под запретом. Проблема усугубляется увеличением числа заброшенных заводов и производственных помещений в Европе, которые не могут найти новых хозяев. Например, Audi уже заключила договор с китайскими партнёрами на производство собственных электромобилей в Европе. Volkswagen тоже задумывается о передаче своих мощностей в Китай.

Все эти действия не очень сочетаются с агрессивной позицией ЕС, направленной на демонстрацию силы по отношению к Китаю. Вся политика Европейского Союза выглядит запутанной и неэффективной. Устранить спад в промышленности будет невозможно, пока не будет найдено стабильное решение для энергетических проблем, с которыми сталкиваются местные предприятия.

Обсуждения о том, получит ли помощь Европа от КНР или Индии, не решают главный вопрос. А требования Дональда Трампа к ЕС о закупках американских энергетических ресурсов могут показаться привлекательными, но с действующими ценами на эти ресурсы европейская промышленность может оказаться на грани окончательного краха.