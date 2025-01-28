ТСМ: ООО «Трансстроймеханизация» (Дивизион «Дороги и Мосты» Нацпроектстроя) и ФКУ «Поволжуправавтодор» заключили контракт на строительство и реконструкцию автомобильной дороги М-5 «Урал» в Рязанской области.

Эту дорогу ждут на протяжении нескольких лет. Ее включили в генеральный план города два десятилетия назад. В 2017 году власти заявляли о намерении запустить движение по этой новой трассе через пять лет, однако проект так и не был реализован, а сроки получения разрешений постоянно сдвигались. В 2023 году был объявлен конкурс на выбор подрядчика, однако его вскоре отменили. Лишь в ноябре прошлого года на сайте госзакупок вновь появилась информация о проекте. В январе 2025 года ФКУ «Поволжуправавтодор» подписало контракт с ООО «Трансстроймеханизация» на строительство Южного обхода Рязани. Однако стоит отметить, что речь идет только о двух из трех этапов, общей протяженностью 16,5 километра, и стоимость работ превысит 20 миллиардов рублей. В рамках проекта планируется строительство 26,5 километров четырехполосной магистрали с разделительным ограждением и расчетной скоростью в 120 км/ч. Дорога начнется от 211-го километра федеральной трассы М-5 «Урал» и будет соединяться с действующей Окружной дорогой на 189-м километре.

В процессе реализации первых двух этапов будут построены три моста, две транспортные развязки и шесть путепроводов. Предстоит преодолеть несколько водных преград, включая озеро Синец и реки Бобровка, Крипивня и Шумка. Причем река Шумка будет встречаться на пути магистрали трижды. В проект также входит создание пешеходного перехода и двух сельскохозяйственных проездов.

Строительство, официально начинающееся с момента подписания контракта, будет финансироваться за счет федерального бюджета. В 2025 году выделят 396 миллионов рублей, в 2026 году — 436,5 миллиона, в 2027 — 2,3 миллиарда, а в 2028 году — 17,5 миллиарда рублей. Следовательно, основные строительные работы стартуют лишь через два года. Открытие дороги запланировано на декабрь 2028 года.

Что касается третьего этапа, то информации о нем пока нет и торги еще не объявлены. Оценочная стоимость этого этапа составит не менее 7 миллиардов рублей. Он будет представлять собой западный участок объездной дороги длиной 10 километров с четырьмя мостами и путепроводом. Направляясь на восток от развязки с Окружной дорогой, он пройдет чуть севернее поселка Храпово и обогнет СНТ «Коммунальник». При этом придется изъять дачные участки и сносить некоторые дома. Затем новая дорога обойдет Большой Божатский пруд по его северному берегу, где рельеф предполагает значительные земляные работы, а затем будет двигаться в юго-восточном направлении, соединяясь с учетом трассы, которая будет построена во второй очереди. На федеральной трассе М-5 «Урал», соединяющей Москву, Рязань, Пензу, Самару, Уфу и Челябинск, ежедневно проезжает до 20 тысяч транспортных средств. Появление Южного обхода Рязани существенно увеличит пропускную способность этой трассы, являющейся частью европейского маршрута Е-30 и связывающей три федеральных округа, проходя через территорию одиннадцати регионов. В Росавтодоре эту дорогу называют самой длинной федеральной автотрассой России, общая протяженность которой с учетом подходов превышает 3 тысячи километров, и она также включена в национальную Книгу рекордов.

Каждый год проводятся масштабные работы по модернизации трассы, которые делают движение более комфортным и безопасным для водителей. Например, в Челябинской области в настоящее время строится Обход Сима — один из самых сложных с технической точки зрения проектов на М-5 «Урал».