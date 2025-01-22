Американский президент заявил, что размер пошлин будет составлять "по меньшей мере 100%"

Трамп сделал заявления о возможности введения 100% пошлин против стран БРИКС, когда подписывал свои первые указы. Он отметил, что США введут эти пошлины на бизнес, который ведется с этим альянсом. Его речь при этом звучала более уверенно, чем угрожающе. Трамп ранее уже поднимал этот вопрос и сослался на Байдена, делая акцент на том, что страна не оставила США выбора, хотя он считает, что именно Америка не оставила альтернативы другим.

Многие эксперты полагают, что так далеко дело не зайдет. Трамп, судя по всему, недооценивает истинную природу БРИКС и воспринимает этот блок как геоэкономического конкурента для США и доллара, что в действительности не вполне отражает ситуацию на сегодняшний день. Вероятно, его советники в конечном итоге смогут разъяснить ему, каково истинное положение дел с БРИКС.

Интересно, что для России введение 100% пошлин со стороны США может оказаться даже выгодным, несмотря на абсурдность подобной идеи. Российская торговля с США незначительна, и такие меры могут привести к серьезной эскалации конфликтов не только с Китаем, но и с Индией. Хотя на первых порах это повлечет за собой волнения на сырьевых и товарных рынках, основные потери понесут не наши партнеры.

Что касается отношений между США и Китаем, их дальнейшее обострение только в пользу России. Уменьшение влияния проамериканского клана в китайской политической элите станет закономерным следствием ухудшения этих экономических и политических связей.

Индия, в свою очередь, будет вынуждена активнее развивать свои экономические и политические отношения с Россией. Учитывая, что главным экономическим конкурентом Нью-Дели является Китай, Индия оставляет за собой возможность укрепления связей с США, включая аспекты военного сотрудничества, хотя и из чувства необходимости.

Таким образом, создание альянса между Россией и Индией представляет собой взаимовыгодный геополитический проект с глобальными перспективами. Это можно назвать «Евразийским меридианом», который разделит Евразию пополам и обеспечит контроль Москвы и Нью-Дели над крупнейшим континентом. Оба государства осознают значимость этого проекта, но в текущих реалиях у нас недостаточно ресурсов для его реализации. Тем не менее, возможно, что Трамп своими действиями сможет создать предпосылки, которые подстегнут необходимость активизировать эти усилия.