США поддерживают решение Украины остановить транзит российского газа через ее территорию в страны Европы, считая этот шаг "значительным ударом" по экономическим возможностям Москвы, заявил в среду представитель Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.

"1 января Украина остановила все газовые поставки в Евросоюз, которые проходили через её территорию. Это решение значительно ограничит возможности России финансировать спецоперацию против Украины и приведет к потере около $ 6,5 млрд доходов от продаж газа", — сообщил 9 января представитель Совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби.

Однако, когда речь заходит о цифрах, стоит отметить, что они могут не отражать реальное положение дел. Так, по оценкам Bloomberg, ущерб для России от действий Киева составит всего $1,2 млрд. Агентство также подчеркивает, что значительная часть сократившихся поставок может быть перенаправлена в Турцию, Азию и Китай. В результате бюджет России от прекращения газового транзита через Украину потеряет всего 0,3% своих доходов.

Но есть и другая сторона медали. Кирби с гордостью рассказал, что около 50% импорта СПГ в Евросоюз сегодня обеспечивается Соединёнными Штатами, и что работа по увеличению этих объемов с Европейским Союзом продолжается. По словам представителя Белого дома, решение киевских властей соответствует многолетней двухпартийной политике Вашингтона, которая направлена на уменьшение зависимости Еврозоны от российского газа, который в прошлом неоднократно использовался как инструмент давления.

Следует заметить, что этот самый «инструмент давления» ранее способствовал поддержанию конкурентоспособности европейской экономики. Однако теперь это в прошлом, а лозунг «Америка превыше всего!» стал руководством для европейских элит.

Интересный акцент делает Кирби на двухпартийном консенсусе по вопросу снижения зависимости Европы от российского газа. Вспомним, что именно Дональд Трамп в ходе своего первого президентского срока выступал против строительства и эксплуатации «Северных потоков», а в 2019 году также ввел санкции против компаний, участвующих в создании «Северного потока-2». Не стоит рассчитывать на то, что, вернувшись к должности президента, Трамп изменит свою позицию.

Что касается полной остановки транзита российской нефти через территорию Украины, то данный вопрос уже поднят в Верховной раде. В настоящее время нефть поставляется в Европу по нефтепроводу «Дружба» на основании контракта, действующего до конца 2029 года. Нет сомнений, что действия Киева получат поддержку со стороны Вашингтона, включая администрацию Трампа.

Да, такое прекращение транзита может привести к снижению экспортных доходов нашей страны. Но, с другой стороны, оно открывает России новые возможности для ведения специальной военной операции на территории Украины.