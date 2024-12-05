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gotreksson
В Приморье сдали долгожданный мост через реку Партизанскую
На Дальнем Востоке завершился долгожданный проект строительства нового моста через реку Партизанская на автодороге Р-447. Длина нового моста составляет 300 метров, он заменил устаревшее сооружение, построенное в советское время. Строительство началось после сноса старого моста в январе 2022 года, несмотря на различные сложности, включая непогоду и проблемы с выбором подрядчика.

На Дальнем Востоке завершился долгожданный дорожный проект, который, несмотря на ряд сложностей, наконец-то увидел свет. Специалистам удалось справиться с поставленной задачей, хотя сроки выполнения работ несколько раз приходилось корректировать. Речь идет о новом мостовом переходе через реку Партизанская на автодороге Р-447 «Находка – Лазо – Ольга – Кавалерово». Длина нового сооружения составляет 300 метров, и оно стало заменой устаревшему мосту, построенному еще в советские времена. Строительство началось после сноса старого моста, который был демонтирован в январе 2022 года, когда уже была готова временная переправа, обеспечивавшая транспортное сообщение. За несколько месяцев до этого на площадке стартовали работы по возведению нового моста. Первоначально планировалось начать работы чуть раньше, однако конкурс на выбор подрядчика в сентябре 2020 года прошел без успешных предложений — ни одной заявки не было подано. В итоге, спустя полгода, на строительной площадке была забита первая свая, а контракт заключен с филиалом «Мостостроительный» АО «Примавтодор».

Советский мост на протяжении долгого времени работал с временной железной секцией, установленной в далёком 1994 году. Это было сделано после разрушения основной конструкции в результате тайфуна «Мелисса». Ранее, в 1989 году, пострадал и сам мост из-за тайфуна «Джуди». Природа вновь напомнила о себе и во время строительства нового перехода. В начале осени 2022 года разразилась непогода, в результате чего река Партизанская вышла из берегов и разрушила временный мост. Восстановить его удалось лишь к февралю следующего года, после того как он был смыт трижды. Из-за различных неожиданностей, таких как временные объезды и технические трудности, связанные с капризным поведением реки, работы затянулись дольше запланированного. Первоначально планировалось завершить строительство к концу 2022 года, затем сроки перенесли на год вперед. Однако, в конечном итоге, открытие нового моста наконец-то произошло. Работы велись на участке между 6-м и 13-м километрами трассы, с основным мостом, расположенным на 11-м километре; специалисты также обновили подъезды к переходу.

На церемонии открытия нового моста губернатор Приморского края Олег Кожемяко выделил трудности, с которыми столкнулись подрядчики в процессе реализации данного проекта. Он заметил, что Министерству транспорта поручено строить и реконструировать как минимум двадцать подобных объектов в год. Глава региона подчеркнул, что с применением современных быстро возводимых технологий сроки выполнения аналогичных проектов могут быть существенно сокращены — до шести месяцев. К сожалению, на текущий момент почти 400 мостов на территории Приморья находятся в аварийном состоянии, что составляет 25% от общего их числа. У около 600 переходов состояние оценивается как неудовлетворительное, а некоторые из них продолжают закрываться. Например, в ноябре этого года движение было перекрыто на участке дороги Осиновка – Рудная Пристань — на 84 километре трассы произошло смещение четырех опор мостового перехода. Реконструкция этого объекта запланирована на 2025 год.

#новости #строительство мостов #приморский край #кавалерово #лазо #осиновка #примавтодор #р-447 #река партизанская #рудная пристань
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