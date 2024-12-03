Согласно последним исследованиям, за прошлый год спрос на яйца в России увеличился на 9%, что свидетельствует о росте их потребления как в домашних условиях, так и на малых предприятиях. В то же время, спрос на ряд продуктов снизился: свинина (-53%), картофель (-33%) и чай (-30%) стали лидерами падения. Снижение интереса к базовым продуктам, таким как картофель и хлеб, может указывать на изменения в благосостоянии населения.

Согласно последним исследованиям чеков, за прошедший год спрос на яйца увеличился на 9%. Это данные о физическом объёме потребления, что свидетельствует о том, что россияне стали чаще употреблять яйца и продукты, приготовленные на их основе, как в домашних условиях, так и на малых предприятиях, где работают индивидуальные предприниматели и самозанятые.

Однако спрос на множество других продуктов заметно снизился. Лидерами падения оказались свинина (-53%), картофель (-33%), и чай (-30%). В меньших объемах россияне стали приобретать куриное мясо (-17%), хлеб (-15%), индейку (-14%), кофе (-12%) и сливочное масло (-12%). Напротив, спрос на маргарин показал рост на 10%. Эти данные вызывают определенные вопросы. Кажется парадоксальным, что спрос на такие базовые продукты, как картофель и хлеб, который традиционно составлял основу питания для менее обеспеченных слоев населения, значительно сократился. Это может свидетельствовать о росте общего уровня благосостояния, что конечно сомнительно. На фоне снижения спроса на мясные продукты, включая свинину и курицу, стоит заметить, что более дорогие виды мяса — говядина и баранина — не упоминаются в этом списке.

Снижение спроса на сливочное масло, в сочетании с увеличением покупок маргарина, может указывать на отдельные экономические тренды. Однако однозначного объяснения этому явлению пока не существует. Например, многие небольшие производители кондитерских изделий закупают продукты в качестве физических лиц. Повышение цен на сливочное масло может побуждать их использовать больше маргарина и пальмового масла. Странно, но несмотря на растущую популярность более недорогих ингредиентов, стоимость тортов продолжает увеличиваться. То же самое касается и крупных производителей кондитерской продукции.

Данные Росстата подтверждают, что с начала этого года произошел значительный рост цен на несколько продуктов питания. В числе лидеров по удорожанию — картофель (+78,4%), сливочное масло (+31,6%) и хлеб (+13%). Естественно, что падение спроса на эти товары является логичным следствием.

Ситуация с яйцами выглядит иначе: после резкого роста цен в 2023 году в 2024 году цены на данный продукт стабилизировались, что позволяет спросу повышаться. Это стало возможным благодаря грамотным действиям Министерства сельского хозяйства под руководством Дмитрия Патрушева, сейчас занимающего пост вице-премьера. Остается надеяться, что и на этот раз будут приняты эффективные меры по контролю цен.

Конечно, заметный рост цен на ряд продуктов питания, превышающий двузначные значения, не может радовать. Это подчеркивает необходимость укрепления продовольственной безопасности страны. В положительную сторону можно оценить решение Минэкономразвития РФ о сокращении экспортной квоты на вывоз зерновых за пределы ЕАЭС с 15 февраля по 30 июня 2025 года до 11 миллионов тонн, что почти в три раза меньше по сравнению с предыдущим годом (29 миллионов тонн). При этом в списке экспорта останутся только пшеница и меслин, в то время как ячмень, рожь и кукуруза под запретом. Также стоит отметить, что сам механизм экспортных квот требует дальнейшей доработки, чтобы избежать продажи зерновых из России по заниженным ценам.