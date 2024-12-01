Автомобильный завод AGR в Санкт-Петербурге, который начал сборку корейских моделей Solaris после ухода Hyundai, столкнулся с исчерпанием запасов комплектующих и возможной остановкой производства. Однако в последнее время появились сведения о переговорах с восточным партнером для локализованной сборки новых моделей.

Почти год прошел с тех пор, как новый владелец автозавода Hyundai, ныне известного как «Автомобильный завод AGR», начал сборку корейских седанов и кроссоверов под маркой Solaris. За этот период автомобили собирались из машинокомплектов, оставшихся на складе после завершения деятельности компании Hyundai. Таким образом, на заводе организовали стандартный процесс сборки с использованием оставшихся запчастей и комплектующих.

Однако такая модель ведения бизнеса могла функционировать лишь какое-то время. Запасы компонентов в конечном итоге иссякнут, и завод придется закрыть. Еще пару месяцев назад руководство AGR высказывало планы о возможной остановке производства. Тем не менее, недавно в автомобильных новостях появилось сообщение о переговорах руководства «Автомобильного завода AGR» с незаслуженно не названным восточным партнером. Интересно, что темой разговоров не была продажа завода, как это предполагали некоторые поклонники южнокорейских автомобилей, а обсуждение возможность локализованной сборки новых моделей. Однако конкретные детали о брендах, которые могут быть собраны на прежнем корейском заводе в Санкт-Петербурге, по-прежнему остаются неизвестными. Как обычно, все автомобильные эксперты и любители начали выдвигать свои версии.

Некоторые из них вспомнили, что еще в ноябре 2023 года в Санкт-Петербурге уже проходили переговоры о возможности производства автомобилей под китайским брендом GAC. Точные детали и формы возможного производства тогда так и не были раскрыты, но планы выглядели многообещающе — речь шла о выпуске десятков тысяч машин в год. Однако текущая ситуация с GAC оставляет желать лучшего, и вопрос о готовности восточного партнера инвестировать в адаптацию завода AGR под свои модели остается открытым.

В качестве потенциального кандидата для сборки в Санкт-Петербурге упоминается модель GAC GS3. Этот компактный кроссовер имеет размеры 4,4 метра в длину, 1,85 метра в ширину и 1,6 метра в высоту, представлен с передним приводом и полуторалитровым мотором мощностью 170 л.с. и крутящим моментом 250 Н*м. В качестве трансмиссии используется 7-ступенчатый автомат. По дизайну и уровню комплектации GAC GS3 выглядит довольно привлекательно. На российском рынке данный автомобиль предлагается по цене 2 миллиона рублей в базовой комплектации без скидок. По своим характеристикам он в целом сопоставим с корейскими моделями Solaris. Однако, у него есть один существенный недостаток — этот автомобиль практически не известен российским покупателям и не рекламировался так, как модель Solaris.

Еще одна версия, обсуждаемая в сети, свидетельствует о том, что «Автомобильный завод AGR» рассматривает возможность производства одного из кроссоверов, которые сейчас собираются на совместном китайско-корейском предприятии Beijing Hyundai. Этот вариант кажется более реалистичным, поскольку производственные линии завода в Санкт-Петербурге полностью соответствуют требованиям Hyundai.

В качестве потенциальных кандидатов называют два автомобиля. Первый — это хорошо известный Kia KX5, оснащенный атмосферным двигателем объемом 2,0 литра и мощностью 165 л.с., в паре с автоматической или роботизированной коробкой. Эта машина уже завоевала популярность в России. Однако требования к качеству сборки здесь гораздо строже, чем для Hyundai Creta и ему подобных моделей.

Второй вариант - Kia Sportage, предлагаемый либо с турбированным мотором объемом 1,5 литра и мощностью 200 л.с., либо с 2-литровым двигателем мощностью 161 л.с. Оба варианта также работают с преселективной коробкой-роботом.

Среди двух обсуждаемых моделей Sportage считается наиболее вероятным кандидатом для локальной сборки в Санкт-Петербурге. Компания Beijing Hyundai, похоже, демонстрирует некоторое безразличие к будущему этой модели и может вполне согласиться передать её на сборку в «Автомобильный завод AGR».

Третья версия имеет отношение к деятельности группы компаний «AGR». Дело в том, что в прошлом году корпорация приобрела активы ООО «Фольксваген Групп Рус» и на сегодняшний день фактически стала уполномоченной компанией по послепродажному обслуживанию автомобилей Volkswagen на территории России. Это открывает возможность для того, чтобы новый автомобиль, который будет собираться на заводе в Санкт-Петербурге, стал китайским Jetta VS5. Этот кроссовер построен на платформе MQB и оснащен 1,4-литровым двигателем мощностью 150 л.с. с шестиступенчатой АКПП. При этом все машины поставляются только в переднеприводном исполнении. Фактически это полноценный «немец», хотя 90% комплектующих для его сборки производятся в Китае, а электронные компоненты и некоторые детали двигателя (например, турбины) закупаются в Германии.

В целом многие эксперты склоняются к последнему варианту. Продавать автомобили с АКПП, особенно немецкого бренда, в России может быть гораздо проще, чем китайские или корейские модели.