Бетонные подводные лодки имеют потенциал стать экономически эффективным способом для грузовых перевозок по Северному морскому пути. Такую мысль высказал доктор наук Георгий Малинецкий, руководитель отдела моделирования нелинейных процессов Института прикладной математики имени М. В. Келдыша Российской академии наук.

На конференциях рождаются идеи, способные изменить будущее глобальной логистики. Одной из таких инноваций стал проект бетонных подводных лодок, предложенный Георгием Малинецким, заведующим отделом моделирования нелинейных процессов Института прикладной математики им. М. В. Келдыша РАН. На недавнем форуме-выставке «Транспорт России» он озвучил концепцию, которая может сделать грузовые перевозки по Северному морскому пути более доступными и экономичными.

Северный морской путь является ключевым маршрутом для транспортировки товаров из Европы в Азию и обратно, однако холодные воды Арктики являются настоящим испытанием как для ледоколов, так и для традиционных торговых судов. Каждый год борьба с льдами обходится довольно дорого, что ограничивает деловую активность в этом регионе. По словам Малинецкого, именно поэтому необходимо искать инновационные решения. Малинецкий объяснил, что традиционные подводные лодки, сделанные из стали, имеют высокую стоимость производства и эксплуатации. Однако использование бетона открывает перед нами новые горизонты: такие подлодки могут быть значительно дешевле и эффективнее в эксплуатации.

«Бетон — это не только прочный материал, но и экономичный», — подчеркнул ученый. По его словам, бетонная конструкция позволит значительно сократить затраты на создание и обслуживание подводников.

Еще одна интересная часть этой концепции заключается во внедрении беспилотных технологий с использованием искусственного интеллекта. Предполагается, что современные методы навигации позволят проектировать автономные подводные грузовые суда, которые смогут работать без непосредственного контроля человека.

Это означает не только уменьшение затрат на экипаж; такие суда могут совершать рейсы круглосуточно без усталости или временных ограничений.

Если идея о бетонных подводных лодках станет реальностью, это сможет кардинально изменить не только стоимость грузоперевозок по Северному морскому пути, но также повлияет на всю логистическую инфраструктуру региона – от портов до поставок сырья.

Проект может создать новые рабочие места как в инженерной сфере, так и в области навигации и обслуживания новых технологий. Это так же создаст мощный стимул для развития всей Арктической зоны России.

Бетонные подводные лодки — это уникальное явление в мире военной техники и судостроения. Несмотря на то, что большинство подводных лодок строятся из стали и других легких, но прочных материалов, некоторые страны на определенных этапах своего развития экспериментировали с использованием бетона для создания подводных кораблей.

Первой и наиболее известной бетонной подводной лодкой стала советская подводная лодка проекта 205 «Бетон», которая была сконструирована в 1960-е годы. В то время это решение было обусловлено целью создания дешевых и простых в производстве подводных лодок, которые могли бы выполнять различные задачи, такие как патрулирование и наблюдение. Однако она осталась только прототипом.

Бетонные подводные лодки имели ряд отличительных черт. Например, их корпуса зачастую обладали более толстыми стенками, что увеличивало их водоизмещение и, соответственно, устойчивость под водой. Кроме того, технология производства бетонных оболочек позволяла создавать более сложные формы. Однако были и недостатки: такие подводные лодки имели ограниченные возможности для обитания экипажа из-за сложностей с вентиляцией и управлением внутренним давлением.

Несмотря на инновационность концепции, бетонные подводные лодки не получили широкого распространения. Основные проблемы, такие как уязвимость к коррозии и сложность ремонта, сделали их использование менее привлекательным, чем классические стальные конструкции. В конце концов, большинство стран выбрали более традиционные материалы для строительства подводных лодок.