Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
gotreksson
Для грузоперевозок по Северному морскому пути предложили использовать бетонные подводные лодки
Бетонные подводные лодки имеют потенциал стать экономически эффективным способом для грузовых перевозок по Северному морскому пути. Такую мысль высказал доктор наук Георгий Малинецкий, руководитель отдела моделирования нелинейных процессов Института прикладной математики имени М. В. Келдыша Российской академии наук.

На конференциях рождаются идеи, способные изменить будущее глобальной логистики. Одной из таких инноваций стал проект бетонных подводных лодок, предложенный Георгием Малинецким, заведующим отделом моделирования нелинейных процессов Института прикладной математики им. М. В. Келдыша РАН. На недавнем форуме-выставке «Транспорт России» он озвучил концепцию, которая может сделать грузовые перевозки по Северному морскому пути более доступными и экономичными.

Северный морской путь является ключевым маршрутом для транспортировки товаров из Европы в Азию и обратно, однако холодные воды Арктики являются настоящим испытанием как для ледоколов, так и для традиционных торговых судов. Каждый год борьба с льдами обходится довольно дорого, что ограничивает деловую активность в этом регионе. По словам Малинецкого, именно поэтому необходимо искать инновационные решения. Малинецкий объяснил, что традиционные подводные лодки, сделанные из стали, имеют высокую стоимость производства и эксплуатации. Однако использование бетона открывает перед нами новые горизонты: такие подлодки могут быть значительно дешевле и эффективнее в эксплуатации.

«Бетон — это не только прочный материал, но и экономичный», — подчеркнул ученый. По его словам, бетонная конструкция позволит значительно сократить затраты на создание и обслуживание подводников.

Еще одна интересная часть этой концепции заключается во внедрении беспилотных технологий с использованием искусственного интеллекта. Предполагается, что современные методы навигации позволят проектировать автономные подводные грузовые суда, которые смогут работать без непосредственного контроля человека.

Это означает не только уменьшение затрат на экипаж; такие суда могут совершать рейсы круглосуточно без усталости или временных ограничений.

Если идея о бетонных подводных лодках станет реальностью, это сможет кардинально изменить не только стоимость грузоперевозок по Северному морскому пути, но также повлияет на всю логистическую инфраструктуру региона – от портов до поставок сырья.

Проект может создать новые рабочие места как в инженерной сфере, так и в области навигации и обслуживания новых технологий. Это так же создаст мощный стимул для развития всей Арктической зоны России.

Бетонные подводные лодки — это уникальное явление в мире военной техники и судостроения. Несмотря на то, что большинство подводных лодок строятся из стали и других легких, но прочных материалов, некоторые страны на определенных этапах своего развития экспериментировали с использованием бетона для создания подводных кораблей.

Первой и наиболее известной бетонной подводной лодкой стала советская подводная лодка проекта 205 «Бетон», которая была сконструирована в 1960-е годы. В то время это решение было обусловлено целью создания дешевых и простых в производстве подводных лодок, которые могли бы выполнять различные задачи, такие как патрулирование и наблюдение. Однако она осталась только прототипом.

Бетонные подводные лодки имели ряд отличительных черт. Например, их корпуса зачастую обладали более толстыми стенками, что увеличивало их водоизмещение и, соответственно, устойчивость под водой. Кроме того, технология производства бетонных оболочек позволяла создавать более сложные формы. Однако были и недостатки: такие подводные лодки имели ограниченные возможности для обитания экипажа из-за сложностей с вентиляцией и управлением внутренним давлением.

Несмотря на инновационность концепции, бетонные подводные лодки не получили широкого распространения. Основные проблемы, такие как уязвимость к коррозии и сложность ремонта, сделали их использование менее привлекательным, чем классические стальные конструкции. В конце концов, большинство стран выбрали более традиционные материалы для строительства подводных лодок.

#технологии #инновации #история #ссср #искуственный интелект #арктика #подводная лодка #северный морской путь #автономные судна #институт прикладной математики
+
Написать комментарий (0)
США побили рекорд по созданию самого мощного компьютера в мире
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

PC Gamer протестировали производительность S.T.A.L.K.E.R. 2 — без DLSS, FSR или XeSS не обойтись
21
Forbes: Январь может оказаться последним месяцем использования ракет ATACMS из-за их дефицита в ВСУ
3
Самолет Mk-II совершил первый гражданский сверхзвуковой полет со времен «Конкорда»
1
S.T.A.L.K.E.R. 2 появился на торрентах в день релиза
2
Последние скриншоты Samsung One UI 7.0 демонстрируют новые обновлённые элементы
2
Wall Street Journal: Физик, сфальсифицировавший данные для исследования сверхпроводников, уволен
2
GAC представила новую пятиместную полноприводную версию своего популярного SUV Trumpchi GS8
+
Путин инициирует активизацию добычи редкоземельных металлов
2
NVIDIA DLSS 3 повышает производительность S.T.A.L.K.E.R. 2 на картах RTX 40 почти в 2,5 раза
5
Опубликован список 50 устройств Galaxy, претендующих на обновление One UI 7
+
На Украине заявили, что Россия якобы нанесла удар межконтинентальной баллистической ракетой
7
Epic представила обновленный игровой движок Unreal Engine 5.5
+
Германия сообщает о сделанном открытии года в области квантовых вычислений
+
Глава Intel знал что Core Ultra 200 провалятся и решил не тратить на них ресурсы и время
16
Майнеры Bitcoin фиксируют высокие доходы, но аналитики JPMorgan советуют фермерам не расслабляться
+
Минобороны Франции будет «захватывать опасные космические объекты» на низкой орбите
+
Игровым приставкам предсказали скорый уход с рыка, что придёт на место PlayStation, Xbox и Switch
3
Играть в S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl из-за багов невозможно, но новинка уже на торрентах
20
S.T.A.L.K.E.R. 2 проверили на минимально рекомендуемой GeForce GTX 1060 и получили стабильные 30 FPS
6
EA готовит самую масштабную Battlefield в истории
+

Популярные статьи

S.T.A.L.K.E.R.: Shadow of Chernobyl - неоправданные ожидания
49
Если ли смысл в 2024 делать апгрейд ПК или покупать игровой компьютер с нуля
20
Кому Россия продаёт истребитель пятого поколения Су-57
+
nVidia GeForce RTX 4060Ti 16Gb против nVidia GeForce RTX 2070 8Gb на 12-летнем ПК
42
Первый взгляд на игру Stalker 2: Heart of Chornobyl
55
S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl плохо оптимизирована, выдавая 57 fps с GeForce RTX 4090 в 4К
58
Китай построил самый большой в мире военный корабль-беспилотник Jari-USV-A
3
Тест и обзор кулера Zalman CNPS14X Duo Black
13
О проблемах с жидким металлом на консолях PlayStation 5 FAT первой и второй ревизии
2
О деградации Linux: Получены результаты тестирования Installer-SH v1.9 в Debian 7-12
24

Сейчас обсуждают

Валерий Агапов
01:54
почему лишь? Даже не хочется повторяться в какой мы жопе. неужели бы мы за 35 лет опустились в 10 раз. Как вам всем мозги засрали. Посмотрите ВВП за 10 довоенных и 10 послевоенных лет. Китай курит....
Товарищ Жуков Клим Саныч - историк, критик, реконструктор и апологет коммунистической доктрины
Workshop
01:46
Да не, у меня сносно Эпик 4к но игру это не спасает ))
S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl плохо оптимизирована, выдавая 57 fps с GeForce RTX 4090 в 4К
Workshop
01:45
Мы в Атомное Сердце поиграем ))))
S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl плохо оптимизирована, выдавая 57 fps с GeForce RTX 4090 в 4К
Workshop
01:44
Ну, так-то в Чехии сделано ))))))))))))))))) У меня с производительность особых проблем не было, и цифирки приятнее чем в тестах выше, но смысл?
S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl плохо оптимизирована, выдавая 57 fps с GeForce RTX 4090 в 4К
Demiurg666
01:41
и тут Байден такой - "Баюс, баюс!"😂
Пуск российской баллистической ракеты не изменит политику США в отношении Украины — Белый дом
Axel Maz
01:41
Воспроизводимость, один из критериев подлинности, если воспроизвести нельзя, и даже образца, как результата работы, нету, то сразу ясно, что это лиш мошенничество с целью нахапнуть грантов.
Wall Street Journal: Физик, сфальсифицировавший данные для исследования сверхпроводников, уволен
just__me
01:40
Очень круто. Жаль, что нет тестов Quake3 - там есть поддержка SMP. Было бы интересно увидеть сравнение. Особенно круто это бы смотрелось с четырехчиповой Voodoo 5 6000.
Ретроклокинг: «Проект36» – мультипроцессорная революция 20 лет назад и сейчас
Obscury
01:40
Три года назад можно было просто запланировать покупку такой бибики, а сейчас как в детстве рассматривать картинки и фантазировать, что когда выросту обязательно разбогатею и такой куплю.
Volkswagen представила популярный кроссовер Tiguan 2025 с современными технологиями
Workshop
01:39
Не надо играть в это... и уж тем более покупать. Это не играбельно с точки зрения геймплея и это выглядит просто ужасно...
Почему Сталкер 2 не идеален, но в него стоит играть
NOFX
01:38
А пусть знают там за бугром и ссут в штанцы,что таки бахнем,что мало не покажется) И сбить не получится) В этом мире только силу понимают. Амеры так живут из покон веков всех стращая.
BBC: Удар по Днепру был ядерным предупреждением
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем