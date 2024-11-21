Европейский и японский автопром переживает серьезные проблемы: компании, такие как Volkswagen, Audi и Toyota, сообщают о резком снижении продаж и масштабных сокращениях работников из-за падения спроса. Например, Audi планирует уволить 4,5 тысячи человек, а Nissan намекает на сокращение 9 тысяч сотрудников. В то же время российский автопром показывает рост: за девять месяцев 2023 года выпуск автомобилей увеличился на 34,9% по сравнению с прошлым годом, что связано с перезапуском производства на бывших заводах иностранных брендов.

Европейские и японские автогиганты переживают настоящую бурю: концерны, такие как Volkswagen, Audi, Nissan и Toyota, сообщают о резком снижении продаж, уменьшении прибыли и масштабных сокращениях персонала. Особенно ощутим удар пришелся на немецкий автопром, где компании готовятся закрывать заводы и увольнять тысячи рабочих.

Audi, например, планирует сократить 4,5 тысячи работников из-за резкого падения спроса — их прибыль упала на 91%. Nissan намекает на увольнение 9 тысяч сотрудников, а BMW, Stellantis и другие бренды также не могут похвастаться высокими финансовыми показателями. Stellantis фиксирует снижение оборота на 27%. Даже Toyota не избежала неприятностей: впервые за два года компания зафиксировала падение квартальной прибыли, связанное с проблемами с производством автомобилей на ключевых рынках, таких как Япония и США. На фоне этих увольнений и опасений в сфере занятости работники завода Volkswagen в Германии провели забастовки, требуя защиты своих интересов и рабочих мест.

Однако за пределами Европы — в России — складывается совсем другая ситуация. Несмотря на экономические санкции и ограничение импорта, российский автопром демонстрирует рост. За первые три квартала этого года в стране выпустили 675,9 тысячи транспортных средств, что на 34,9% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Производство легковых автомобилей также значительно возросло — за три квартала было выпущено 508 тысяч автомобилей, что на 39,9% больше, чем в прошлогодние девять месяцев. Грузовики же уже обогнали досанкционные цифры: за этот же период выпущено 141 тысяча штук.

Возрождение отечественной индустрии связано с перезапуском ранее закрытых предприятий. На месте бывшего завода Nissan в Санкт-Петербурге теперь выпускаются кроссоверы нового бренда Х-Site, в Северной столице образовалась сборка автомобилей Solaris, а в Калужской области вновь начали собирать Citroen. Более того, в Ижевске запустили производство Lada Largus, а Тульская область представила новый внедорожник Haval H3.

В Германии все больше говорят о возможности возврата на российский авторынок, несмотря на существующие ограничения. Ульф Шнайдер из Berliner Zeitung утверждает, что, если в 2025 году отменить запрет на экспорт немецких автомобилей в Россию, немецкие бренды могут вновь завоевать сердца россиян И поправить свои финансовые показатели докризисного уровня. Однако, как показывает практика, местные покупатели уже открыли для себя альтернативные варианты. Многие из них выбирают китайские автомобили, которые попросту дешевле и зачастую не уступают в качестве.

Немцы, похоже, сделали стратегическую ошибку, позволив своим клиентам попробовать что-то новое. А теперь, когда альтернатива уже доступна, вернуть клиентов будет крайне сложно.

При этом в европейском автопроме возникла еще одна проблема: необходимость справляться с экономической зависимостью от Китая. Введение защитных пошлин против китайских автомобилей может оказаться проблемой, тогда как пошлины против стран Евросоюза можно вводить без особых затруднений.

Глобальные изменения открывают новые перспективы для одних компаний и ставят под угрозу благополучие других. Куда приведут эти изменения и смогут ли старые мастодонты отрасли вновь занять лидирующие позиции на рынке покажет время.