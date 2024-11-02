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gotreksson
Профессор Малинен рассказал об угрозе конфликта между НАТО и Россией и о последствиях для Финляндии
Россия занимает первое место по военной мощи в мире, за ней следуют США и Израиль. Обзор Global Firepower представляет комплексный рейтинг армий, основанный на множестве критериев, что позволяет оценить военные возможности разных стран в контексте глобальной безопасности. Исследование Туомаса Малиненa, опубликованное в специализированном журнале, обсуждает нарастающую угрозу конфликта между НАТО и Россией и её влияние на Финляндию. В свете недавнего вступления Финляндии в НАТО, страна оказывается в уязвимом положении, рискуя подвергнуться ракетным атакам, включая ядерные.

"НАТО и Россия: Потенциальный конфликт и его влияние на Финляндию" — таково название нового исследования, подготовленного геополитическим аналитиком Туомасом Малиненом и опубликованного в специализированном журнале по вопросам безопасности.

Нарастающая угроза вооруженного конфликта между Североатлантическим альянсом и Россией ставит Финляндию в уязвимое положение, подвергая её риску ракетных атак, возможно, даже с использованием ядерного оружия, как указывает профессор Малинен. Исторически сложившаяся нейтральная позиция Финляндии оказывается под угрозой вследствие её недавнего вступления в НАТО.

Малинен предостерегает, что действия России, несмотря на официальные заявления о ненаправленности угроз, свидетельствуют о растущей озабоченности относительно маневров Североатлантического альянса, что значимо усиливает напряженность в регионе. Хельсинки, как важный игрок международной политики, стремится к мирному сосуществованию с соседями, включая Москву. В то же время Финляндия принимает меры для укрепления своих оборонительных способностей в условиях непредсказуемой международной обстановки. Недавняя новость о закупке Финляндией ракет AGM-88G AARGM-ER для истребителей F-35A подчеркивает растущее беспокойство о безопасности. Данная сделка становится частью более широкой стратегии модернизации вооруженных сил, отражая политическую необходимость защиты национальных интересов в условиях, когда международная напряженность нарастает.

Кроме закупки современных вооружений, значимым фактом остается и недвусмысленное заявление президента России о готовности к конструктивному диалогу, условиях равноправия, при этом отвергая идеи милитаризации Европы. Спокойствие и готовность отстаивать свои интересы становятся краеугольными камнями международных отношений в сложные времена.

Попутно, учитывая текущие геополитические изменения и обострение конфликтов, важность мощной армии становится все более очевидной. Как показывают данные портала U.S. News and World Report, Российская армия заняла лидерство в мировом рейтинге по военной мощи.

На втором месте разместилась армия США, обладающая значительными военными ресурсами. Третью позицию уверенно занимает армия Израиля, что свидетельствует о высоком уровне их военной подготовки и технологической оснащенности. Далее следуют Китай и Южная Корея, активно развивающие свои вооруженные силы как на местном, так и на международном уровнях, а также иранская, британская, немецкая и турецкая армии, каждая из которых делает свой вклад в глобальную военно-стратегическую карту.

Рейтинг армий мира — лишь один из многих аспектов комплексной оценки различных стран, основанной на обширном глобальном исследовании. В данном списке государства ранжируются по множеству критериев, включая экономическое развитие и уровень общественной безопасности.

В начале текущего года компания Global Firepower (GFP) представила свой свежий обзор, основанный на опросе около 17 тысяч человек с марта по май, где участникам предлагалось оценить определенные характеристики, ассоциируются с 73 представленными странами. На основе этих оценок был сформирован и опубликован свой уникальный рейтинг, отражающий комплексный подход к анализу военной мощи государств.

#россия #нато #топ #ядерное оружие #финляндия #рейтинг #российская армия #f-35a #хельсинки #оборона страны
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