Сборка автомобилей предполагает высокую степень локализации, и выход на рынок новых моделей запланирован на конец 2024 года. Модели, планируемые к выпуску, — это субкомпактный кроссовер Tiggo 4 Pro и среднеразмерный кроссовер Jetour X70 Plus.

Если в России действительно начнется сборка автомобилей, это станет несомненно позитивной новостью для отечественных автолюбителей. Обе представленные модели хорошо известны на нашем рынке, и можно с уверенностью сказать, что их продажи будут успешными, даже с учетом высокой конкуренции.

Первая модель — субкомпактный кроссовер Tiggo 4 Pro. По сути, это прямой конкурент всем автомобилям класса "В", которые сегодня производятся в России, прежде всего — Весте и стремительно набирающему популярность Ларгусу. Сборка планируется на одной из свободных линий завода «АГК», известного ранее как завод Volkswagen в Калуге. Пока что о предполагаемых объемах производства информации нет, но уже известно, что все комплектующие будут поставляться из Китая, за исключением расходников, таких как аккумуляторы и колеса. Габариты Tiggo 4 Pro составляют 4,3 метра в длину, 1,8 метра в ширину и 1,6 метра в высоту. Многие медиа-ресурсы создают интригующий ореол вокруг будущих моделей, утверждая, что их параметры и характеристики пока не раскрыты. На самом деле здесь нет никаких секретов: для получения сертификата ОТТС необходима «живая» машина, прошедшая испытания с подтвержденными характеристиками. Следовательно, в Калуге будут собирать уже известный Chery Tiggo 4 Pro, возможно, в несколько измененном варианте, например, с обновленным салоном или немного модифицированным мотором. Другие изменения не допускаются, поскольку это может аннулировать разрешение на сборку.

В предварительном анонсе сообщается, что мотор у Tiggo 4 Pro может быть как турбированным на 147 л.с., так и атмосферным на 113 л.с. Коробка передач может быть механической или вариатором, причем CVT-трансмиссия дает автомобилю дополнительное преимущество. Таксисты и компании по доставке уже давно обращают внимание на «четверку» с вариатором. Tiggo 4 Pro — это типичный городской кроссовер, который отличается комфортом и легкостью в управлении.

Вторая модель, на которую активно нацелена Chery Motors для локальной сборки, — Jetour X70 Plus. По официальной информации, производство будет налажено на одной из линий калининградского завода «Автотор». Инфраструктура бывшего завода BMW полностью подходит для сборки этого относительно крупного автомобиля.

Размеры Jetour X70 Plus — 4,7 метра в длину, 1,9 метра в ширину и 1,7 метра в высоту. Доставлять большие кузова и множество деталей издалека в Калугу будет затратно, поэтому выбор площадки не вызывает вопросов.

Однако неясно, каким образом будет осуществляться продажа автомобиля, который может прямо конкурировать с такими моделями, как Škoda Kodiaq, Tiggo 8 Pro и Geely Atlas Pro. Ниша среднеразмерных кроссоверов на российском рынке уже практически переполнена, и машин здесь больше, чем покупателей.

Маркетологи подчеркивают, что это универсальный автомобиль, подходящий для самых разных ситуаций. Кузов отличается высокой надежностью и содержит много элементов из легированных сталей. 18-дюймовые колеса, динамичный и экономичный двигатель, просторный салон и привлекательный внешний вид делают эту модель привлекательной для всех, кто много путешествует и не хочет переживать о состоянии своего автомобиля.

Тем, кто принимал решение о локализации сборки одного из китайских среднеразмерных кроссоверов, хотелось найти вариант, который соответствует интересам большего числа российских автолюбителей, готовых потратить около трех миллионов рублей. Более того, высокая степень унификации узлов и деталей с Chery Tiggo 7 MAX Pro и, возможно, Tiggo 8 обеспечивает доступность запчастей для двигателя и ходовой части, особенно в свете развертывания сборки Tiggo 7 MAX Pro в Калуге.

Кроме Jetour «Dashing», в будущем запланировано еще несколько моделей, но первоочередная задача состоит в создании глубокой локализации производства — вплоть до уровня штамповки, заготовки, сварки кузова и полноценной окраски.

В начале своего существования локализованное производство, как правило, сталкивается с множеством ошибок и непредвиденных сложностей в логистике. Однако потенциальные владельцы российских Jetour «Dashing» могут рассчитывать на увеличение гарантии на узлы и агрегаты, а также на стандартную программу выкупа старых автомобилей — однако только одного из брендов Chery.