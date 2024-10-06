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gotreksson
На бывшем заводе Nissan началась сборка нового кроссовера под брендом XCITE
Chery Automobile восстановила работу завода, ранее производившего японские автомобили, и представила кроссоверы, внешний вид которых напоминает китайские модели. Ожидается наличие различных приводов и качественной семиступенчатой трансмиссии. Дизайн нового кроссовера будет схож с Tiggo 8 Pro, а цены пока не озвучены; старт продаж намечен на середину октября.

Санкт-Петербург с каждым годом всё более уверенно занимает позицию одного из центров автомобилестроения в России. Совсем недавно автомобильное сообщество бурно обсуждало планы по запуску кроссовера Х-Cross 7 на базе бывшего завода Ниссан, однако вскоре стало известно, что на конвейере уже появилась новая модель - X-Cross 8. По информации телеграм-канала «Автопоток», процесс сборки налажен, и теперь каждый день собирают до 30 автомобилей. Более того, уже отгружены первые две сотни кроссоверов на склад, что говорит о том, что процесс сборки XCITE X-Cross 8 начался как минимум неделю назад.

Что касается бывшего завода Ниссан, запуск его работы был ожидаемым. Chery Automobile не раз выражала интерес к возобновлению производства на площадках, которые ранее использовались для сборки японских автомобилей. Появление новых прототипов российской версии кроссоверов Х-Cross 7 и X-Cross 8 стало частью этого процесса, и их внешний вид, как это ни парадоксально, напоминал популярные китайские модели.С одной стороны, это радостная новость, но возникает вопрос: не станет ли X-Cross 8 прямым конкурентом для «семёрки». Оба кроссовера принадлежат к одной категории городских «паркетников». Существующая конкуренция в этом сегменте уже довольно велика.

Если говорить о судьбе Х-Cross 7, то можно не углубляться. Этот автомобиль уже нашел своих клиентов: с момента запуска в мае этого года и до августа было продано около двух тысяч кроссоверов. Примечательно, что в августе продажи Х-Cross 7 выросли на 27,9% по сравнению с предыдущим месяцем, что, вероятно, и стало основным фактором, подтолкнувшим АвтоВАЗ к ускорению сборки модели XCITE X-Cross 8.

Обе модели, по сути, являются аналогами Tiggo 7 Pro и Tiggo 8 Pro, так что интриги тут не так много. Вопрос взаимной конкуренции можно рассмотреть через призму отзывов владельцев. Тысячи счастливых обладателей Tiggo 7 Pro отмечают, что кроссовер в целом неплох, но у него есть собственные недостатки, такие как проблемы с вариатором и недостаточная мощность двигателя. В то же время, «восьмую» модель, включая ожидаемый XCITE X-Cross 8, хвалят за устранение недостатков предшественника.

Стратегия АвтоВАЗа становится более понятной: выпустив Х-Cross 7 по доступной цене, компания сумела разогреть интерес к России кроссоверам. Но сидеть сложа руки было нельзя, ведь конкуренты не дремлют, и потенциальную нишу для XCITE X-Cross 8 могли занять модели, такие как Тигго 8 Про.

X-Cross 8 с технической точки зрения выглядит более мощным и интересным вариантом по сравнению с Х-Cross 7. Если последний оснащен полуторалитровым двигателем мощностью 147 л.с., то новый X-Cross 8 получит турбированный 1,6-литровый мотор мощностью 186 л.с. В планах стоит установка на кроссовер двигателя Chery SQR F4J16.

Пока не было зафиксировано серьезных проблем с этим двигателем. Он устанавливается на автомобили Exeed, Jetour и Omoda, так что с запчастями и расходниками не должно возникнуть трудностей. Тем не менее, необходимо помнить о проблемах, таких как повышенный расход масла и образование нагара на впускных клапанах, особенно при использовании некачественного топлива. Несмотря на алюминиевую конструкцию, ресурс турбированного ДВС заявлен на уровне 250 тыс. км, но развитие новых моделей может выявить различные нюансы.

Сборка кроссоверов в Санкт-Петербурге будет производиться как с полным, так и с передним приводом. Оба варианта, как ожидается, оснастят семиступенчатым роботом, вероятно, 7DCT300, хотя ещё нет точных данных о трансмиссиях. Этот робот был довольно качественным и раньше устанавливался на BMW, но требует внимательного отношения к обслуживанию, в том числе качественного масла. Ресурс коробки также составляет 250 тыс. км.

Сам по себе кроссовер достаточно велик: его длина достигает 4,7 м, а ширина – 1,86 м. Дизайн и отделка интерьера нового автомобиля практически идентичны Tiggo 8 Pro, по крайней мере в начале. Поскольку первые партии обычно являются самыми качественными, остаётся надеяться, что качество сборки у этого кроссовера будет высоким – возможно, лучше, чем у Москвич 3. Цены на X-Cross 8 пока не озвучены, поскольку продажи начнутся не ранее середины октября. В автосалонах уже сейчас цена на Tiggo 8 Pro в базовой комплектации с передним приводом составляет от 2,94 млн. рублей.

#автоваз #завод #exeed #jetour #москвич 3 #omoda #chery sqr f4j16 #xcite x-cross 8 #chery automobile #tiggo 7 pro #tiggo 8 pro
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