В Тобольске создается новое предприятие по производству полипропилена мощностью 580 тыс. тонн в год, которое станет крупнейшим в России и займет значительную позицию на мировом рынке. Завод, реализуемый компанией СИБУР, обеспечит половину внутреннего потребления полипропилена и будет способствовать углублению переработки углеводородов в стране. Инвестиции в проект составят около 200 миллиардов рублей.

Новое отечественное предприятие с мощностью 580 тыс. тонн полипропилена в год станет крупнейшим производителем этого материала в России и займет одну из лидирующих позиций в мировом рейтинге. Завод, расположенный в Тобольске, будет обеспечивать каждую вторую тонну полипропилена на внутреннем рынке. Этот проект рассматривается как важный шаг к углублению переработки углеводородного сырья в стране.

Строительство осуществляется в Тобольске — старинном сибирском городе, ныне обладающем статусом мирового центра нефтегазохимической промышленности. В августе прошлого года была забита первая свая на площадке «ЗапСибНефтехима» компании СИБУР. А в начале 2022 года было подписано соглашение о модернизации действующих и создании новых мощностей между Министерством энергетики РФ и СИБУР. Общий объем инвестиций в проект составит около 200 миллиардов рублей. Реализация этой инициативы позволит увеличить объемы производства полипропилена на площадке в Тобольске до 1,5 миллиона тонн, что выведет Россию в пятерку ведущих стран по этому показателю. На новом заводе планируется выпуск пятнадцати премиальных марок полипропилена, что позволит существенно заместить импорт крупнотоннажных полимеров.

Лицензии на технологии были приобретены инициаторами проекта еще до введения санкций. Однако новые условия создают дополнительные трудности для отечественных инженеров, которым предстоит выполнить большую работу без поставок проприетарного ПО и оборудования, первоначально планировавшегося для установки на заводе.

Несмотря на трудности, проект активно продвигается. На площадке, которую в конце сентября 2024 года посетил губернатор Тюменской области Александр Моор, идут интенсивные строительные работы. На пике работ будет задействовано до 6 тысяч человек и множество единиц техники. В реализации проекта планируется использовать более 100 тысяч кубометров бетона и установить 45 тысяч тонн металлоконструкций. Ожидается, что сдача объекта в эксплуатацию состоится в 2027 году.

Мировое производство полипропилена достигло 86 миллионов тонн. Прогнозируется, что за следующие восемь лет этот объем возрастет до 124 миллионов тонн, при этом в мире планируется ввод около 90 новых заводов, в то время как часть действующих сегодня заводов закроются из-за устаревших технологий. Основная часть новых проектов сосредоточена в Китае.

В этом году в Поднебесной было введено около 12 миллионов тонн дополнительных мощностей. Статистика показывает, что доля Китая в мировом потреблении полимеров составляет 40%. В то же время, российские предприятия в 2023 году произвели 2,1 миллиона тонн полимеров пропилена в первичных формах, что на 7% превышает уровень 2022 года.