IKEA активно внедряет дронов с искусственным интеллектом на своих складах в Европе и Северной Америке для автоматизации учета товарных запасов. В сотрудничестве с компанией Verity, IKEA разработала систему дронов, которые используют алгоритмы ИИ для идентификации и фотосъемки мест хранения.

IKEA активно расширяет использование дронов с искусственным интеллектом на своих распределительных центрах в Европе и Северной Америке. Эта инициатива направлена на автоматизацию процессов учета товарных запасов, улучшение операционной эффективности и заботу о благополучии сотрудников за счёт снижения физической нагрузки, связанной с традиционными методами инвентаризации.

В сотрудничестве с компанией Verity, экспертом в области ИИ и робототехники, IKEA разработала инновационную систему дронов. Эти автономные устройства используют современные алгоритмы искусственного интеллекта для идентификации и фотосъемки мест хранения товаров. Дроны оснащены:

• уникальной системой внутреннего позиционирования, что позволяет им уверенно перемещаться по высоким уровням хранения;

• функциями обнаружения препятствий для обеспечения безопасного полета;

• заранее заданными маршрутами, что существенно повышает эффективность их работы. Теперь дроны на складах IKEA могут функционировать без остановок, предоставляя данные об инвентаризации в режиме реального времени, что раньше было невозможно — они могли работать лишь в нерабочие часы. С момента внедрения этой технологии в Швейцарии в 2021 году флот дронов увеличился до более чем 250 аппаратов, которые активно работают в 73 локациях девяти стран, что свидетельствует о высокой эффективности и масштабируемости данного подхода.

Благодаря непрерывной работе дронов, сотрудники получают возможность оперативно принимать решения на основе актуальных данных. Эта круглосуточная система управления запасами значительно увеличивает точность инвентаризации и одновременно снижает нагрузку на работников. Дроны могут беспрепятственно перемещаться по высоким уровням хранения (начиная с третьего этажа), используя свою специализированную систему позиционирования, что обеспечивает максимальный охват огромных складских помещений.

Автоматизация трудоёмкой задачи инвентаризации позволила IKEA достичь более быстрого и точного управления широким ассортиментом товаров. В результате компания смогла создать более безопасную рабочую среду, что позволяет сотрудникам сосредоточиться на более ценных задачах, таких как обслуживание клиентов и решение сложных проблем. Технологические инновации не только облегчают труд работников, но и обеспечивают более высокое качество обслуживания.