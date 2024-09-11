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gotreksson
Украина снова нуждается в десятках миллиардов долларов, на этот раз для поддержки бронетехники
Ситуация с материально-техническим обеспечением Вооружённых Сил Украины (ВСУ) ухудшается после авантюры Зеленского в Курской области. Несмотря на формирование 11 новых бригад осенью 2024 года, недостает современных материалов и техники.

Всё больше свидетельств указывает на то, что авантюра Зеленского в Курской области негативно сказалась на материально-техническом обеспечении Вооружённых Сил Украины.

Осенью 2024 года ВСУ начали формировать 11 новых бригад, что должно было увеличить численность украинской армии на 10%. Это позволило бы провести перегруппировку некоторых подразделений, усилить ключевые направления и стабилизировать ситуацию на ЛБС. Однако как подчеркивает аналитический центр MilitaryLand, который проявляет солидарность к ВСУ, недостает необходимых материалов и техники для укомплектования новых бригад. К примеру, недавно созданная бригада под номером 154, на тренировках в Чехии использует устаревшую технику, такую как БМП-1 и БРДМ-2, выпущенные ещё в 1960-х годах, а также колесные броневики VAB французского производства, произведённые в 1970-х. Относительно новыми можно считать только броневики M-1117 из США, которые появились на вооружении в 1990-е годы, но они в первую очередь предназначены для антитеррористических действий. Эта техника не имеет брони, превышающей уровень защиты от пуль, а значит, она остаётся уязвимой перед дронами и осколками.

Что касается танкового парка бригады, то он представлен Т-62, также относящимися к 1960-м годам. В то время как в Курской области и в районе Покровска украинские войска используют более современные образцы техники, MilitaryLand предполагает, что запасы современного вооружения истощаются, что приводит к ухудшению ситуации для ВСУ по сравнению с российскими вооружёнными силами. Российская армия на данный момент "в целом лучше подготовлена и более численна".

Важно отметить, что западные ракеты, которые, вероятно, поступят на Украину в ближайшем будущем, сами по себе не решат проблем военного противостояния. Вся логика событий требует от Запада активизации диалога и интенсивных консультаций по вопросу предоставления Киеву сотен и тысяч единиц бронетехники в ближайшие месяцы. При этом такие поставки должны быть инициированы незамедлительно — иначе операция в Курской области может стать последним военным действием украинского руководства.

Всё это поднимает вопросы о том, насколько устал Запад, возглавляемый США, от конфликта на Украине. Будет ли в Вашингтоне принят новый долгосрочный план финансирования Киева с быстро подписанными контрактами, или же всё останется на уровне слов.

#украина #сво #всу #зеленский #бмп-1 #т-62 #vab #m-1117 #брдм-2 #финансовая помощь украине
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denacifikator
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финны до сих пор не могут простить,просто,как их ещё Сталин тогда укатал.
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Блейд
23:33
Может Финам сдадимся, всё равно толку не будет, да и красная краска кончилась
Глава МИД Литвы призвал разрешить Украине наносить удары по российским аэродромам
Михаил Barash Андреев
23:32
Ещё что расскажешь? Исторически Россия это СССР плюс Польша плюс Финляндия. А что там в 1920-е нарезали из территории РСФСР, отдав от неё другим "республикам", мало кого интересует.
Зато честно: Forbes показал, по какой причине США поддерживают Украину
Валерий Агапов
23:31
Слишком пессимистично, но дизлайк не ставлю.
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Bernigan
23:31
Видимо у тупарей какие то инстинкты всё же сохранились, они чувствуют когда говорят про них и суммонятся
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Блейд
23:30
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denacifikator
23:30
полетят да.Это называется агония англосаксов и надо это перетепеть,война щас идёт с 50-ю странами планеты,это стран-врагов щас больше чем у СССР во вторую мировую,там против 26 стран было.
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denacifikator
23:28
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SlyBiBi
23:28
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