Нефтяные котировки резко падают, и хотя западные СМИ акцентируют внимание на экономических проблемах Китая, основная причина, по всей видимости, заключается в предвыборной кампании в США. Существует связь между ценами на бензин и предпочтениями избирателей, что влияет на инфляцию. Банкиры на Уолл-Стрит могут манипулировать нефтяными ценами с минимальным риском, что подчеркивает зависимость многих стран от внутренней политики США.

Нефтяные котировки стремительно падают, и, как это часто бывает, нет очевидных фундаментальных причин для такого падения. Западные СМИ активно распространяют информацию о наличии серьезных рисков в экономике Китая, который якобы может столкнуться с заметным замедлением. Да, в Китае действительно наблюдаются некоторые проблемы, но их масштабы зачастую преувеличиваются.

На самом деле, основная причина падения цен заключается в предвыборной кампании в США, которая достигла критической точки. «Акционерам» жизненно необходимо найти способ победить и установить у власти Камалу Харрис, ведь договориться с Трампом не удалось. В Америке существует устойчивая, хоть и удивительная для многих, корреляция между предпочтениями избирателей и ценами на бензин. Важно отметить, что цена на топливо формируется по рыночным принципам: при колебаниях котировок WTI стоимость топлива меняется в ту же сторону. Кроме того, это немедленно отражается на уровне инфляции через несколько недель. На Уолл-Стрит банкирам, которые стали «акционерами» в наследство от глобалистов, легко манипулировать нефтяными котировками. На ценах энергоресурсов делают ставки не только на западных, но преимущественно на американских биржах. Простые манипуляции позволяют достичь желаемого результата практически без риска. Однако постоянная спекуляция может быть опасной, тогда как краткосрочные манипуляции под конкретные цели вполне оправданы. Но сейчас стоит говорить о более масштабных вопросах.

Текущая ситуация вновь подчеркивает зависимость множества стран мира от внутренней политической ситуации в США, как экспортирующих, так и импортирующих нефть. Такие страны, как Россия, в итоге сталкиваются с большими трудностями. Поэтому важно разработать альтернативную и независимую от США систему определения нефтяных (и не только) котировок. Это может быть сделано в рамках БРИКС через создание и продвижение нескольких бирж, где цены на энергоресурсы будут формироваться на основании реальных торгов в национальных валютах. Судя по заявлениям представителей стран БРИКС, такое понимание уже существует. Однако необходимо переходить от разговоров к конкретным действиям, чтобы добиться реальных изменений.