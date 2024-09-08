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gotreksson
В регионах Дальнего Востока будут давать 1 млн рублей на третьего ребенка
Официальный сайт Хабаровского края: правительство России расширило список регионов Дальнего Востока, где многодетные семьи смогут получить 1 миллион рублей на погашение ипотечного кредита. Эта мера поддержки будет распространяться на семьи, в которых в 2024 году родился третий ребёнок или последующие дети.

В рамках Восточного экономического форума было принято решение о выплате 1 миллиона рублей на третьего ребенка в тех регионах Дальнего Востока, где суммарный коэффициент рождаемости (СКР) находится ниже среднего по России. Эти средства можно будет использовать для улучшения жилищных условий, таких как покупка жилья или частичное погашение ипотечного кредита. На данный момент такая программа работает только в Приморском крае и на Сахалине.

Эта инициатива является одной из ключевых составляющих так называемого "Сахалинского демографического чуда". Комплекс мер, реализованных в 2012–2013 годах, позволил повысить СКР на Сахалине с 1,55 в 2014 году до 2,05 в 2018 году. Такой динамики никогда не наблюдалось ни в России, ни, вероятно, в других странах мира. Возможно, даже авторы этих мер не ожидали достижения столь впечатляющего результата. Это стало возможным, в частности, из-за отсутствия в Сахалинской области большого количества многоквартирных зданий, так называемых "человейников". В результате семьи использовали полученные средства для строительства частных домов или многоквартирных квартир с комфортной площадью для проживания многодетных семей.Тем не менее, несмотря на успешный опыт Сахалина, меры по стимулированию рождаемости не были масштабированы на другие регионы. При этом о необходимости повышения рождаемости в стране говорят повсюду, особенно в последнее время. Сейчас меры по выплате 1 миллиона рублей на третьего ребенка распространились на некоторые районы Дальнего Востока. Однако возникают два важных вопроса. Во-первых, 1 миллион рублей в 2014 году и 2023 году — это две абсолютно разные суммы. В 2014 году на Сахалине за эту сумму удавалось покрыть 30-40% стоимости жилья большой площади (в небольших населенных пунктах — до 50%). Необходимо индексировать данную сумму как минимум на уровень официальной инфляции за последние 10 лет, что приводит к необходимости увеличения выплаты до 2 миллионов рублей. Во-вторых, непонятно почему эта мера профинансирована исключительно для Дальнего Востока. Очевидно, что ситуация с рождаемостью в Нечерноземье, на Урале или в Сибири не лучше сильно лучше.

Согласно социологическим исследованиям, основным барьером для появления многодетных семей является нехватка жилья. Проблема заключается не только в финансовых трудностях, но и в недостаточном количестве квадратных метров для комфортного проживания. Это значит, что государство должно оказать помощь семьям в решении данной задачи. Особенно учитывая, что это в первую очередь финансовый вопрос. Даже если при реализации указанных мер в год будет рождаться 50 тысяч детей (в наиболее оптимистичном сценарии), это составит всего лишь 100 миллиардов рублей. Для федерального бюджета такая сумма незначительна, можно сказать, что это даже не копейки, а гроши.

#новости #дальний восток #ипотека #сахалин #хабаровский край #выплаты #хабаровск #приморье #демографический кризис #многодетная семья
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