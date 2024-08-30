Тоннель длиной 7,6 км станет ключевой частью новой автомагистрали длиной 11,4 км, которая будет соединять грузинские города Батуми и Сарпи на границе с Турцией.

Этот тоннель протяженностью 7,6 км станет важной частью новой автомагистрали длиной 11,4 км, которая заменит действующую узкую дорогу. Проектируется маршрут вдоль черноморского побережья, начиная от грузинского города Батуми и заканчивая Сарпи, находящимся на границе с Турцией. Ожидается, что новая трасса позволит сократить путь на этом участке и значительно улучшит транспортное сообщение между этими двумя странами. Главная часть дороги, которая составит почти 70% ее общей протяженности, будет сопровождаться строительством трех мостов. Включая мост через реку Чорох, который назван жизненно важным узлом, соединяющим трассу с обходной дорогой Батуми, строительство которой началось в 2017 году. Из-за различных причин сроки завершения проекта неоднократно переносились: первоначально объезд планировали открыть в 2020 году, но, согласно последним данным, его открытие перенесено на текущий год.

Этот инфраструктурный проект считается одним из самых амбициозных и сложных в Грузии за последние десятилетия. Протяженность обходной дороги, включающей двадцать мостов и пять тоннелей, составляет примерно 14 км. В 2018 году введена в эксплуатацию автомагистраль в обход Кобулети длиной 32 км. Завершение этих крупных проектов позволит значительно разгрузить движение в курортной зоне Аджарии и будет способствовать увеличению транзитного грузооборота.

Весной 2024 года в районе Зестафони открылась девятикилометровая четырехполосная автомагистраль, которая позволяет большегрузам обходить город стороной. В рамках этого проекта было построено одиннадцать мостов и четыре тоннеля. А в августе этого года на участке Чумателети – Хеви завершено строительство Рикотского тоннеля длиной 1,8 км, который проходит через одноименный перевал параллельно действующей дороге, построенной в 1982 году. В ближайшее время планируется реконструкция советского объекта с его соединением с новым тоннелем тремя эвакуационными выходами. Оба тоннеля войдут в состав новой скоростной автомагистрали Рикоти, из которых уже 36 км находятся на этапе завершения, из общей длины 52 км.

Будущий тоннель, о котором упоминалось в начале, будет проложен через территории сел Чарнали и Ахалсопели. После завершения мероприятий по оценке воздействия на окружающую среду будет объявлен международный конкурс для выбора подрядчика. Этот комплексный подход обеспечит высокий уровень экологической безопасности и максимальную прозрачность строительного процесса.