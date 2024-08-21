С 1 октября в России ожидается значительное повышение утилизационного сбора на автомобили на 75-80%, что приведет к росту цен, особенно на иномарки. Это также повлияет на цены и на отечественные автомобили, хотя и менее существенно. В июле россияне активно покупали авто, увеличив объем продаж на 42% по сравнению с прошлым годом, причем в топ-10 самых популярных автомобилей вошли восемь китайских брендов и Lada.

С 1 октября предполагается значительное повышение утилизационного сбора на автомобили, который увеличится на 75-80%. Поскольку российские автопроизводители получают компенсации из бюджета за этот сбор, наибольший удар придется по иномаркам, что приведет к ожидаемому росту их цен.

Стоит отметить, что повышение цен на иномарки потянет за собой рост цен и на отечественные авто. Разумеется, не столь значительный, как у иномарок, но все же заметный. Осознавая это, российские автолюбители в июле активно покупали автомобили, увеличив общий объем покупок "железных коней" более чем на 42% по сравнению с июлем прошлого года. В топ-10 самых популярных автомобилей у россиян вошли восемь китайских брендов, а также российская Lada и белорусская Belgee.

На данный момент доля китайских автомобилей на российском рынке составляет около 4%. Причем основная часть автопарка в России состоит из машин, уже снятых с производства. В топ-10 самых массовых брендов входит только Lada Niva, выпускаемая уже на протяжении 47 лет.

В условиях ощутимого повышения средней стоимости новых автомобилей россияне активно обращаются к вторичному рынку: в июле было продано более 500 тысяч подержанных авто, при этом годовой рост в этом сегменте превысил 6%.

Повышение утилизационного сбора, увы, приведет к общему удорожанию автомобилей. Было бы прекрасно, если бы отечественные автопроизводители взяли на себя обязательство не повышать цены быстрее общей инфляции. Но пока таких намерений не видно. Слишком велик соблазн поднять цены на машины российской сборки, когда стоимость иномарок стремительно взлетает.

Однако, потребители будут действовать нестандартно. В одном случае они готовы экономить буквально на всем, вплоть до пакета молока. Но с автомобилями это другая история. Даже те, кто экономит в магазинах, часто готовы ужиматься в других вещах, чтобы приобрести "надежный автомобиль".

Термин "надежный автомобиль" берем в кавычки, поскольку это скорее субъективное мнение множества российских водителей, нежели объективная оценка. И статистика продаж новых автомобилей ясно показывает: россияне отдают предпочтение китайской продукции.

И никакое повышение утилизационного сбора не изменит эту тенденцию. Надежда лишь на то, что российские автогиганты сумеют найти способ конкурировать с иностранными брендами.