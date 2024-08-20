В России в Барнауле планируется запустить современное текстильное производство стоимостью свыше 10 млрд рублей. Этот проект, инициированный на базе «Меланжиста Алтая», является крупнейшим за последние 40 лет в отрасли. Существующее предприятие, основанное в 1930-х, на протяжении своей истории претерпело множество изменений, включая банкротство и смену владельцев. В настоящее время оно активно развивается, и новая фабрика увеличит мощности с 8 до 24 миллионов погонных метров тканей в год.

В ближайшее время в России начнётся реализация нового, современного и высокоэффективного текстильного производства. Инициаторы данного проекта подчеркивают, что его стоимость, превышающая 10 миллиардов рублей, делает его самым крупным в текстильной отрасли за последние сорок лет. Строительство будет проводиться в Барнауле на базе «Меланжиста Алтая», который с 2015 года входит в состав холдинга «БТК групп». Это предприятие является одним из крупнейших в текстильной промышленности страны. Его основание произошло в первой половине 1930-х годов. С самого начала «Меланжист Алтая» быстро достиг проектной мощности, регулярно превышая плановые показатели производства. В 1941 году была запланирована реализация второй очереди расширения, однако начавшаяся Великая Отечественная война привела к изменению планов: оборудование эвакуированного Подольского электромеханического завода было размещено на новых площадях, что стало основой для создания Барнаульского станкостроительного завода. В результате этого текстильному комбинату пришлось компактизировать установку оборудования, что позволило увеличить производственные мощности более чем на 40%.



В 1960-х годах проект реализовали полностью, что привело к образованию Барнаульского хлопчатобумажного комбината. К сожалению, после распада СССР это предприятие прекратило своё существование, и на его месте был построен гипермаркет «Алтай». Однако, после объявления БХК банкротом, часть его оборудования была перемещена на Меланжевый комбинат, что дало возможность наладить производство хлопчатобумажных тканей.



Тем не менее БМК в условиях новых реалий столкнулся с множеством трудностей. В 1990-е годы прежние связи с поставщиками оказались нарушенными, а оборудование стало изнашиваться и требовать замены. Отсутствие государственной поддержки привело к введению процедуры банкротства и смене владельца в 2001 году. С этого момента началась новая глава в истории предприятия: новый собственник решил не преобразовывать площади в коммерческую недвижимость, а сосредоточился на развитии самого производства.



Основное внимание было направлено на выпуск монопродукта с максимальным значением для покрытия и увеличения объёмов его производства. В 2005 году произошла ещё одна смена владельца, но это обстоятельство положительно сказалось на комбинате, который возобновил производство тканей гражданского назначения. С тех пор фабрика медленно, но уверенно начала набирать общий объём производства: старое оборудование заменялось, улучшалось качество продукции, и развивалась сопутствующая инфраструктура.



С поддержкой государства предприятие продолжает активно развиваться. Мощность новой фабрики, которая сейчас строится, достигнет 24 миллионов погонных метров ткани в год — это значительно больше текущих 8 миллионов погонных метров. Данный проект направлен не только на увеличение объёмов производства, но и на расширение линейки продукции (параллельно продолжается модернизация уже действующих цехов). В частности, в планах комбината — наладить изготовление специализированных тканей, которые найдут применение при пошиве рабочей одежды для различных производственных условий. Ожидается, что объект будет сдан в эксплуатацию в 2025 году.