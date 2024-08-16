Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
gotreksson
Торговля России с Западом продолжается не смотря на санкции
Несмотря на антироссийскую риторику и попытки изоляции, экономика России продолжает находить пути для успешного экспорта.

Деньги не любят огласки — возможно, именно по этой причине о нюансах российского экспорта не всегда говорят открыто в СМИ.

Несмотря на усилия недоброжелателей, Россию вытеснить из международной экономической арены не удалось. Страна продолжает активно развивать торговые отношения, в том числе с западными государствами, которые едва ли можно назвать друзьями. Наверняка, польская элита не питает симпатий к России, однако это совсем не мешает им закупать необходимые товары у РФ. В 2022 году поляки оказались лидерами среди стран ЕС по закупкам сжиженного углеводорода из России, потратив на это 710 миллионов долларов. И вот, как это ни парадоксально, история повторяется: теперь вместо газа речь идет об удобрениях, которые крайне важны для польского сельского хозяйства.

реклама

В период с января по май 2024 года Польша стала крупнейшим импортером российских удобрений, закупив 467,7 тысяч тонн. При этом она опередила Францию (228,5 тыс. тонн), Германию (214,3 тыс. тонн) и Италию (188,1 тыс. тонн). Эти четыре страны в совокупности составили 57% поставок удобрений из России. Причиной данного роста стало удорожание газа из-за высоких цен: производство удобрений на местах оказалось нерентабельным.

США, которым Россия когда-то помогала в борьбе за независимость, сейчас закупает у страны все необходимое. Главным импортируемым товаром является российский уран, на который американцы потратили 209 миллионов долларов. С 11 августа 2024 года США ввели запрет на покупку обогащенного урана из России, но сделали это с возможностью возобновления закупок в любой момент, если это будет соответствовать "национальным интересам". Например, Департамент энергетики разрешил компании Centrus Energy закупать уран у Росатома в 2024 и 2025 годах, так как самостоятельно производить топливо они не в состоянии.

В мае Россия стала главным экспортером железа и стали в страны ЕС, которые закупили продукцию на сумму 373,1 миллиона евро — это на 29% больше, чем в апреле. Основные поставки составили полуфабрикаты из железа, нелегированная сталь и ферросплавы. Лидером по импортным закупкам вновь стала Италия, приобретя товаров на 120 миллионов евро. Особенно заметен рост экспортных поставок в Нидерланды — в семь с половиной раз, до 78,5 миллиона евро.

Несмотря на все политические трения и попытки изолировать Россию, очевидно, что экономические интересы превращаются в главные факторы, определяющие сотрудничество стран. Этот парадокс включает в себя как государственные, так и частные компании, которые не могут позволить себе упустить выгоду от стратегических партнерств. И пока мир будет продолжать мириться с экономическими реалиями, российский экспорт найдет путь к успеху, вопреки всем стигмам и предрассудкам.  

#новости #санкции #экономика #газ #нефть #экспорт #импорт #уран #экономика в россии #российские удобрения
+
Написать комментарий (0)
Полностью обновленный «Панцирь-СМД-Е» был показан на форуме "Армия-2024"
Россия отказалась от помощи Китая в реализации самого амбициозного железнодорожного проекта — ВСМ
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Мобильные телефоны Xiaomi, Redmi и POCO, которые получат промежуточное обновление HyperOS
+
Самая мощная в мире двуглавая китайская ветряная турбина будет обеспечивать энергией 30 000 домов
7
Motorola выпустила доступные смарт-часы с AMOLED-дисплеем и функциями отслеживания здоровья
+
Российский БПЛА С-70 «Охотник» готов к серийному производству
2
В Амурской области на важнейшем путепроводе через Транссиб началась надвижка пролетного строения
+
Культовая игра Red Dead Redemption готовится к дебюту на ПК
3
Россия планирует наладить конвейерное производство спутников до 250 штук в год
3
Ютубер напечатал на 3D-принтере игровой ноутбук, в который добавил только компоненты от ПК
1
В сети появились фото с десятками автомобилей Tesla Model 3, размещенных на заросшем поле
+
Генерал Алаудинов: ВС РФ уничтожили большую часть техники ВСУ в Курской области
20
Увеличение военного присутствия США на Ближнем Востоке: подводная лодка и авианосцы уже в пути
1
В низкой производительности Ryzen 7 9700X в играх и рабочих задачах может быть виновата Microsoft
8
Российские операторы связи столкнулись с ростом трафика из-за проблем с доступом к YouTube
3
Опубликовано видео, как лазерная установка «Росатома» разрезала высотный кран в Кургане
2
Танки Т-72Б3М с резиновыми антидроновыми кожухами показали на "Армии-2024"
+
Hardware Unboxed разочаровались в Ryzen 9 9950X - новинка оказалась не лучше Ryzen 9 7950X
11
Что такие «грязные» Bitcoin, и чего стоит опасаться при покупке криптовалюты
2
Теплопакет AMD Ryzen 7 9700X и Ryzen 5 9600X могут поднять в обновлении прошивки AGESA 1.2.0.1A
5
На вторичном рынке продолжает доминировать ВАЗ-2107 «Жигули» (Lada 2107)
3
Яндекс представил функцию легального обхода замедления YouTube
40

Популярные статьи

Почему не нужно начинать играть в Hamster Kombat, и когда пользователи получат виртуальные токены
5
Собираем быстрый и недорогой игровой компьютер на самой популярной в мире видеокарте в 2024 году
6
Подборка игр, которые ошибочно причисляют к киберпанку
15
Если ли смысл сегодня брать GeForce GTX 1080 Ti, и что нужно знать при покупке видеокарты с рук
26
Как обновить Windows Vista до самой последней версии в 2024 году
20
10 распространенных ошибок при выборе игровой видеокарты в 2024 году
1
О кактусе возле монитора и других народных приметах
8
Есть ли смысл ждать появления Ryzen 5 9600Х в магазинах РФ, и почему Ryzen 5 7600Х гораздо лучше
7
Как была решена серьёзная проблема распространения софта для Linux в дистрибутиве Chimbalix
10
Пять причин, почему миру необходимо аниме про Linux
32

Сейчас обсуждают

NuclearMissionJam
00:45
Тысячи проблем с софтом, программами и играми не решены до сих пор. А w10 подкинула еще море проблем. Я не знаю кого оно вводит в ступор если честно. Наверное только впечатлительных виндоводов.
Пять причин, почему миру необходимо аниме про Linux
Nvidia&Intel Hater
00:36
тебя то вот уже 15 раз на моей памяти банили.Кламвульва,тармент.Коссак,Джулиус и прочее и прочие ники из говна и палок.Ты в банах вечно и постоянно
Если ли смысл сегодня брать GeForce GTX 1080 Ti, и что нужно знать при покупке видеокарты с рук
Bamboliny
00:31
Конечно, нужны, но, во-первых, эти знания у подавляющего большинства пользователей (в первую очередь геймеров) на текущий момент времени уже есть, т.к. винда появилась и размножилась в домах существен...
Пять причин, почему миру необходимо аниме про Linux
Алексей Полянский
00:25
Хм. Про разницу в тдп х2 забыли.... ок. А так: афигенная новость, тк 15 джен закопает 9ххх. Каеф
Ryzen 9 9950Х сильно разочаровал в игровых тестах и с трудом обошёл Core i9-14900K в синтетике
VRoman
00:09
Вот именно. Удобство переноса данных на накопителях всегда превосходило всё остальное.
В следующей версии Windows 11 SSD станут медленнее ради безопасности данных
NuclearMissionJam
23:48
Для Windows знания конечно не нужны, как я понимаю?
Пять причин, почему миру необходимо аниме про Linux
Павел Хамлов
23:47
Играл на линуксе вWarcraft 3 еще в 2002м через Wine очень даже плотно. Все зависит от того на сколько ты готов пердолится с прыщами которые за 26 лет моего опыта не изменились ни на йоту. Как был лину...
Пять причин, почему миру необходимо аниме про Linux
REY_B_
23:41
Ну да... А "яйца танцевать мешают", слышал я и такое мнение. - По факту, деньги на строительство силовыми методами извлекаются из других отраслей экономики, истощая и убивая их. Например из не строите...
Снижение темпов роста строительной отрасли порождает рост цен на продукты питания
Александр Сечков
23:31
Да и фильм то гуано. Хз как собрали столько денег?
Зрители оказались недовольны фильмом «Дэдпул и Росомаха» в озвучке от Red Head Sound
VRoman
23:27
Какие интересные проблемы винды обнаружили :-)
Стали известны первые модели смартфонов с флагманским чипом MediaTek Dimensity 9400
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем