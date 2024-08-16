Несмотря на антироссийскую риторику и попытки изоляции, экономика России продолжает находить пути для успешного экспорта.

Деньги не любят огласки — возможно, именно по этой причине о нюансах российского экспорта не всегда говорят открыто в СМИ.

Несмотря на усилия недоброжелателей, Россию вытеснить из международной экономической арены не удалось. Страна продолжает активно развивать торговые отношения, в том числе с западными государствами, которые едва ли можно назвать друзьями. Наверняка, польская элита не питает симпатий к России, однако это совсем не мешает им закупать необходимые товары у РФ. В 2022 году поляки оказались лидерами среди стран ЕС по закупкам сжиженного углеводорода из России, потратив на это 710 миллионов долларов. И вот, как это ни парадоксально, история повторяется: теперь вместо газа речь идет об удобрениях, которые крайне важны для польского сельского хозяйства.

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В период с января по май 2024 года Польша стала крупнейшим импортером российских удобрений, закупив 467,7 тысяч тонн. При этом она опередила Францию (228,5 тыс. тонн), Германию (214,3 тыс. тонн) и Италию (188,1 тыс. тонн). Эти четыре страны в совокупности составили 57% поставок удобрений из России. Причиной данного роста стало удорожание газа из-за высоких цен: производство удобрений на местах оказалось нерентабельным.

США, которым Россия когда-то помогала в борьбе за независимость, сейчас закупает у страны все необходимое. Главным импортируемым товаром является российский уран, на который американцы потратили 209 миллионов долларов. С 11 августа 2024 года США ввели запрет на покупку обогащенного урана из России, но сделали это с возможностью возобновления закупок в любой момент, если это будет соответствовать "национальным интересам". Например, Департамент энергетики разрешил компании Centrus Energy закупать уран у Росатома в 2024 и 2025 годах, так как самостоятельно производить топливо они не в состоянии.

В мае Россия стала главным экспортером железа и стали в страны ЕС, которые закупили продукцию на сумму 373,1 миллиона евро — это на 29% больше, чем в апреле. Основные поставки составили полуфабрикаты из железа, нелегированная сталь и ферросплавы. Лидером по импортным закупкам вновь стала Италия, приобретя товаров на 120 миллионов евро. Особенно заметен рост экспортных поставок в Нидерланды — в семь с половиной раз, до 78,5 миллиона евро.

Несмотря на все политические трения и попытки изолировать Россию, очевидно, что экономические интересы превращаются в главные факторы, определяющие сотрудничество стран. Этот парадокс включает в себя как государственные, так и частные компании, которые не могут позволить себе упустить выгоду от стратегических партнерств. И пока мир будет продолжать мириться с экономическими реалиями, российский экспорт найдет путь к успеху, вопреки всем стигмам и предрассудкам.