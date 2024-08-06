Продажи в РФ новых автомобилей всех сегментов в январе - июле 2024 года выросли на 58% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года и превысили 1 млн единиц.

В период с января по июль в России было продано 1,003 миллиона новых автомобилей, что представляет собой прирост на 58% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Российские марки составляют 34% от общего числа продаж, что соответствует 442 тысячам единиц. Рассмотрим подробные данные по сегментам:

- Легковые автомобили — 848,3 тысяч (+69% год к году)

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- Легкие коммерческие автомобили (LCV) — 71,9 тысяч (+41%)

- Автобусы — 12,3 тысяч (+16%)

- Грузовики — 70,5 тысяч (-5%) Особое внимание стоит уделить более чем двукратному увеличению продаж электромобилей, которые составили 12,35 тысячи единиц (+110%). Эти цифры свидетельствуют о нескольких ключевых моментах:

Во-первых, рынок остается стабильным и сильным, даже несмотря на высокий уровень ключевой ставки, который негативно влияет как на производство, так и на спрос. Динамика роста продаж автомобилей, в свою очередь, говорит о том, что у граждан есть средства для покупок, а предприятия располагают финансовыми ресурсами для обновления и расширения своих автопарков.

Во-вторых, если рассмотреть вопрос более детально, становится очевидно, что российские производители пока недостаточно активно наращивают объемы производства. Локализация китайских автомобилей также продвигается медленными темпами. Существенные проблемы возникают в производстве комплектующих, из-за чего быстрое увеличение объемов выпуска оказывается затруднительным. Например, АвтоВАЗ может собирать до 700 тысяч автомобилей в год, однако в текущем году предполагается выпустить около 500 тысяч. КАМАЗ способен производить порядка 70 тысяч грузовиков, но фактически выпускает только 45-50 тысяч единиц.

Эти обстоятельства также способствуют умеренному снижению на рынке грузовых автомобилей. В отличие от легковых машин, китайские производители медленно осваивают российский рынок грузовиков, не спешат увеличивать объемы поставок (для сравнения, в сегменте легких коммерческих автомобилей они совсем отсутствуют). При этом, как уже упоминалось, российские предприятия не могут существенно увеличить свои мощности. В итоге на рынке наблюдается несоответствие между спросом и предложением, что приводит к общему снижению объемов продаж.