Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко предложила Центробанку запретить деятельность всех микрофинансовых организаций (МФО) на территории России. С таким предложением она выступила в ходе заседания совета по развитию финансового рынка при верхней палате.

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко обратилась к главе Центрального банка Эльвире Набиуллиной с предложением о запрете микрофинансовых организаций, выразив своë недовольство по поводу трагических случаев, связанных с кредитами в таких учреждениях. Она отметила:

«Мне уже невыносимо смотреть по телевидению на эти ужасные судьбы людей, которые берут кредиты у микрофинансовых организаций, теряют квартиры и погружаются в долговую яму. Вы, Эльвира Сахипзадовна, говорили о необходимости дополнительного регулирования. А как насчёт полного запрета этих организаций?» Однако Набиуллина возразила против этого предложения, аргументируя тем, что, запретив легальные и контролируемые микрофинансовые организации, можно спровоцировать их уход в тень:

реклама

«Если мы сегодня закроем легальные микрофинансовые организации, они мигом перейдут в теневую сферу. Люди, не получив кредитов в банках, окажутся вынуждены обращаться к нелегальным структурам. Тем не менее, у них остаётся возможность обратиться в регулируемую МФО.»

Таким образом, нам становится ясна позиция главы ЦБ. Запреты не являются решением проблем, а любые вопросы лучше решать через регулирование.

С другой стороны, запрет на деструктивные явления не свидетельствует о слабости или бездействии государства. Напротив, это эффективный инструмент в решении ряда социальных проблем, хотя каждое отдельное дело требует тщательного изучения.

Что касается микрофинансовых организаций, то их полное закрытие действительно может в краткосрочной перспективе вызвать рост теневых услуг. Однако количество людей, попадающих в долговую яму, существенно сократится. Одни просто не захотят участвовать в нелегальных схемах, другие, возможно, не будут знать, куда обратиться за соответствующими услугами в теневом секторе. Тем не менее, как показывает практика, государство со временем находит способы борьбы с теневой экономикой в различных отраслях. Да и большинство МФО, скорее всего, предпочтет действовать в рамках правового поля, избегая рисков.