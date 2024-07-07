Под руководством отечественных специалистов в сибирских условиях был успешно завершен проект по строительству нового участка Малого БАМа, который создал второй путь на линии Тында-Бамовская. Используя инновационные технологии, команда смогла преодолеть сложности, связанные с экстремальным холодом и вечными мерзлотными почвами.

В условиях жесткого сибирского климата проект был реализован под руководством отечественных специалистов, став настоящей победой над стихией. Падение температуры до 55 градусов ниже нуля не остановило команду, которая смогла успешно завершить масштабное строительство, продемонстрировав выдающиеся способности российских железнодорожников.

Особое внимание заслуживает участок Малого БАМа — перегон Сети-Федосеев на линии Тында-Бамовская, где компания "Бамстроймеханизация", входящая в Национальный проект "Строй", создала второй путь протяженностью 7,7 км. Каждый из одиннадцати построенных мостов пересекает множество маленьких рек и ручьев, что стало серьёзным испытанием для строителей. Общий объем переработанного грунта во время работ составил почти 370 тыс. кубических метров. С учётом того, что участок проходит через вечные мерзлотные почвы, для термоизоляции земляного полотна была использована оригинальная технология — охлаждающая наброска из крупного камня фракции 20-50 см, которая обеспечивает безопасность движения и предотвращает просадку пути.

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Инновационная микропроцессорная централизация МПЦ-ЭЛ, отвечающая за дистанционное управление стрелками и светофорами, гарантирует исправную работу дорожной инфраструктуры даже в условиях экстремальных морозов. Эта отечественная разработка уже успешно проверена на других участках и продолжает доказывать свою эффективность.

Этот проект стал не просто строительством, а важным шагом к увеличению проходимости Малого БАМа, объединяющего Байкало-Амурскую магистраль с Транссибирской железной дорогой и угледобывающими районами Южной Якутии. После завершения аналогичных проектов на участке Бамовская-Тында ежедневно сможет проходить до 51 поездной пары — вдвое больше, чем сегодня. Напомним, что на станции "Лена", символизирующей начало строительства БАМа в 1974 году, открыт современный вокзал, ставший еще одним важным шагом в развитии транспортной инфраструктуры региона.

Малый БАМ продолжает развиваться, обретая все новые возможности для улучшения транспортной инфраструктуры и обеспечения более комфортных условий для перевозок грузов и пассажиров. На фоне успешного завершения данного проекта можно с уверенностью говорить о том, что российские железные дороги продолжают развиваться и модернизироваться, сохраняя свою важность и значимость в современном мире.