Highland Gold может увеличить инвестиции в добычу золота в Забайкальском крае. В рамках региональной ТОР у группы планируется еще два проекта по разработке месторождений и строительству мощностей с общим объемом вложений 24,3 млрд руб.

В девятнадцатом века начал свою работу промышленный гигант на Южном Забайкалье, основанный золотоискателем Е. О. Грищевым, который открыл крупное рудное месторождение, позднее получившее название Любавинское. С 1881 года и десятилетиями здесь добывалось золото с небольшими перерывами.

Однако в середине 1990-х из-за финансовых трудностей рудник был покинут. Вся деятельность была остановлена, а подземные шахты затоплены. Местные жители села Любови терпеливо ждали возрождения предприятия, но со временем многие утратили надежду. Население постепенно сократилось в три раза, и сегодня лишь около 500 человек проживают в административном центре сельского поселения "Любавинское". Однако в июне 2024 года стало известно о намерениях компании HighlandGold, входящей в число крупнейших золотодобытчиков России, возобновить работы на Любавинском месторождении. Компания намерена провести освоение месторождения, с бюджетом в 6 миллиардов рублей для строительства установки кучного выщелачивания с годовой производительностью 1,2 млн тонн руды.

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Кроме того, на Дарасунском месторождении в Тунгокоченском районе Забайкальского края компания планирует строительство золотодобывающего предприятия с годовой мощностью переработки 200 тыс. тонн руды. Реализация этого проекта обойдется компании почти в 19 млрд рублей.

Добыча металлов на этом месторождении началась более ста лет назад. В середине прошлого века из руды ежегодно добывалось около 3 тонн золота. К 1970 году ГОК Дарасунзолото стал одним из передовых предприятий системы "Главзолото", укомплектованной самым современным оборудованием того времени. До 1990-х годов рудник работал без сбоев, но затем возникли сложности, и в 2000 году он был окончательно закрыт.

Через четыре года добыча была возобновлена, и введена в эксплуатацию золотодобывающая фабрика мощностью 450 тыс. тонн в год. В 2006 году из-за пожара работа была приостановлена на 15 месяцев. В 2018 году "Дарасунский рудник" простаивал полгода из-за задолженностей по заработной плате компании "Урюмкан".

В общей сложности планируется инвестировать более 120 млрд рублей в золотодобычу Забайкалья. Основным проектом компании станет разработка медно-золотого месторождения и строительство предприятия по переработке 15 миллионов тонн руды в год на базе Лугоканского месторождения. Эти инициативы ожидаемо благоприятно скажутся на социально-экономическом развитии региона.