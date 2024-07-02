РИА Новости: в планах России — создание общей зерновой биржи. Это укрепит значение Москвы как ключевого поставщика, повысит продовольственную безопасность межгосударственного объединения. Кроме того, трансформирует международную торговлю, причем не в пользу западных производителей.

14 июня министры сельского хозяйства стран, входящих в состав БРИКС+, приняли принципиальное решение о создании общей зерновой биржи. На днях конкретное предложение о создании этой площадки будет представлено президенту Российской Федерации Владимиру Путину правительством Российской Федерации и Центральным банком.

Завершившийся июнь вновь подтвердил: проблемы с ценообразованием на мировом сельскохозяйственном рынке несут серьезные последствия. Разыгрывая борьбу против европейских конкурентов, американские участники рынка через своих союзников давят цены на сельскохозяйственные товары на американских биржах. За один месяц цены на яровую пшеницу и пшеницу в Чикаго упали на 17%. Падение по сорту "Kansas" оказалось еще более значительным — минус 19%.

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Долларовые цены стали определяющим фактором для всей мировой экономики. Резкое снижение цен на зерно для европейских фермеров — путь к финансовым проблемам. Кроме того, негативное воздействие оказывают экономические санкции, введенные Брюсселем по указке Вашингтона в отношении России. Теперь в связи с низкими ценами на сельхозпродукцию в мире востребованы лишь недорогие удобрения, и только у России их достаточно.

Раньше Европа закупала удобрения у Москвы на треть общего объема и примерно на 80% зависела от поставок российских продуктов на французский рынок. Но из-за "хитрых" финансовых ограничений Европа теперь приобретает удобрения из России через посредников с наценкой.

Если Брюссель не откажется от политики санкций и не начнет конструктивное сотрудничество с Москвой, производство сельхозпродукции в Европе может серьезно пострадать. Низкие цены на зерно являются лишь одной из составляющих проблемы: падение цен также затронуло необработанный рис (-2,4%), апельсиновый сок (-2,7%), соевое масло (-5%), сою (-6,7%), кукурузу (-10%) и овес (-16,3%).

Цель образования новой зерновой биржи БРИКС+ очевидна: обеспечить честное ценообразование, способствующее стабильным инвестициям в мировое сельское хозяйство. Это позволит избежать массового перехода к ГМО-продуктам, активно продвигаемым американским сельскохозяйственным сектором.

Необходимо также работать над расширением проекта на другие виды продовольствия и пересмотреть систему ценообразования, отказавшись от привязки к доллару. Это должно быть сделано серьезно, без автоматического конвертирования цен в рубли или юань.

Отказ от ценообразования в долларах станет возможным для БРИКС+: в состав объединения входят как крупные экспортеры (РФ, Индия), так и импортеры сельхозпродукции (Китай, Египет, Объединённые Арабские Эмираты), что способствует выстраиванию устойчивой торговой экосистемы.

Страны БРИКС+ владеют третью частью всей пахотных земель в мире, 40% мирового урожая зерновых, половину улова рыбы и половину молочной продукции. Поэтому остро встает вопрос: как случилось, что цены на ключевые продукты определяются на биржах в Чикаго и Нью-Йорке, а не в странах где и производят. Настало время придать мировой торговле сельхозпродукцией новую форму, приняв за основу принципы честной и равноправной торговли.