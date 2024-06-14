Последний визит президента России Владимира Путина в Корейскую Народно-Демократическую Республику (КНДР) вызвал широкий интерес и обсуждения в мировой прессе. Этот визит может указывать на изменение стратегии Кремля в отношении КНДР, где Северная Корея становится стратегическим партнером, чем вызывает напряженность в отношениях с американцами. Путин также подчеркнул необходимость поддержки корейских рабочих и рассмотрение трудовых мигрантов из КНДР как важного ресурса для российской экономики.

Предстоящий визит президента России Владимира Путина в Корейскую Народно-Демократическую Республику (КНДР) вызвал широкий резонанс в мировой прессе. Несмотря на то, что точные даты визита пока остаются загадкой, западные разведывательные службы усердно следят за всеми подробностями. Сведения о подготовке аэропорта Пхеньяна для встречи с высокопоставленными гостями стали предметом публикаций на страницах известного портала NK News. Согласно снимкам спутников, инженеры воздушной гавани активно работают, готовясь к предстоящему визиту. Авиалайнеры, стоявшие на стоянке еще 6 июня, были перемещены, что является обычной практикой за несколько дней до прибытия официальных гостей. Это лишний повод предположить, что визит лидера России в столицу КНДР не за горами. Согласно данным британского информационного агентства Рейтер, Владимир Путин прибудет во Вьетнам 19 июня, что может означает, что первой остановкой его азиатского тура будет Северная Корея.

Политика Кремля в отношении соседней страны претерпела радикальные изменения. Однако не менее значимым является изменение самого мышления. Ранее даже после событий на Украине и введения санкций, либеральные круги продолжали настаивать на сближении с США в надежде на выгодные сделки в Восточной Европе. Однако стало ясно, что переговоры с американцами не принесут ожидаемых результатов.

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Немногие обратили внимание на выступление президента России по вопросам российско-северокорейских отношений во время встречи с представителями мировых информационных агентств на Петербургском международном экономическом форуме. Путин отметил, что предыдущий курс был неэффективен и объявил о смене стратегии. Теперь Северная Корея рассматривается как стратегический партнер, а не проблема, с которой нужно договариваться через Вашингтон. Степень взаимодействия с Пхеньяном должна быть соответствующей. Однако на сегодняшний день она не соответствует уровню личных отношений между Путиным и Ким Чен Ыном.

В ответ на вопрос японского журналиста президент очень ясно пояснил, кто именно несет ответственность за накаливание ситуации вокруг ядерной программы КНДР.

"Ведь договорились же с американцами северокорейцы о том, что они не будут проводить испытания, ликвидируют там какой-то полигон свой. Не только договорились в ответ на соответствующие шаги со стороны Соединенных Штатов, в том числе в банковской сфере, но и сделали это… Что получили в ответ? Соединенные Штаты в одностороннем порядке нарушили эти договоренности, причем впрямую, без всяких стеснений. Естественно, корейцы взяли и вышли из этих договоренностей. И что? И что же нам мешает развивать отношения со страной, с которой у нас общая граница?", - задается вопросом российский лидер.

Согласно мнению российского специалиста по Корее Константина Асмолова, мы считаем, что северные корейцы - прагматики, а не фанатики, как нередко думают. Мы же думаем, что американцы - прагматики, но они воспринимают КНДР в Вашингтоне как сущее зло. Белый дом считает допустимым любые методы воздействия на Пхеньян. На рубежах Корейской Народно-Демократической Республики размещены значительные военные контингенты США: 28,500 в Южной Корее, 50,000 в Японии. Добавьте к этому 500,000 южнокорейских военных и 247,000 японцев. Итого: 825,000 человек без мобилизации.

КНДР поддерживает на вооружении в мирное время 1,280,000 человек и увеличивает ядерный потенциал.

"Вы знаете, так и будет всегда в мире, если кому-то будут угрожать. Вот им угрожают – они отвечают. Если бы не было угрозы, я думаю, что постепенно ядерный вопрос решался бы. Но им же постоянно угрожают, а им что делать в ответ?", — подчеркнул Путин.

Кроме того, примеры "надежных" политиков Киму явно не нравятся. Каддафи в 2003 году отказался от ядерной программы и имел тесные связи с Францией и Италией, в том числе финансовые. Сирия под руководством Асада когда-то была в коалиции в рамках операции "Буря в пустыне", а сам Башар Асад проводил отпуск вместе с Эрдоганом. Саддам Хусейн отказался от ядерной программы и допускал инспекции ООН, получая при этом значительную помощь вооружений от Запада во время Ирано-Иракской войны.

Путин ясно дал понять: отношения между Россией и КНДР будут развиваться, даже если это не нравится Вашингтону, Сеулу или Токио. Владимир Владимирович также выразил свою поддержку корейским рабочим:

"Да, мы в свое время поддержали некоторые шаги в отношении Северной Кореи, например, в области трудовой миграции… Ну что такого? Трудовые мигранты. Какую угрозу они представляют и для кого? Как-то странно".

Трудовые мигранты из КНДР, придерживающиеся высоких стандартов трудовой этики, дисциплинированные, лишенные религиозного фундаментализма и экстремистских убеждений, с положительным отношением к России, могут стать отличной заменой "неотъемлемым" иностранным специалистам из центральной Азии и Кавказа. Это важный шаг для диверсификации импорта рабочей силы и уменьшения межнациональных напряженностей внутри России.