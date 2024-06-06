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gotreksson
В Челябинске запустили цех по изготовлению режущего инструмента с полной локализацией производства
Компания "ЧКЗ-Инструмент" открыла собственное производство твердосплавного режущего инструмента в Челябинске с полной локализацией. В планах - стать лидером на рынке, где господствует Китай. Благодаря государственной поддержке и использованию передовых технологий, компания планирует выпускать 2,7 тонн продукции в год и заменять импорт.

Компания "ЧКЗ-Инструмент", возникшая на основе Челябинского компрессорного завода (ЧКЗ), построила свой цех для изготовления твердосплавного режущего инструмента. Планируемая производственная мощность этого предприятия составляет 2,7 тонны в год. Уровень локализации производства составил 100%.

Глобальный тренд нашего времени подтверждает, что металлорежущий инструмент является важнейшим компонентом во многих отраслях промышленности. По данным аналитических отчетов, объем мирового рынка металлорежущего инструмента к 2020 году достигал 82 миллиардов долларов. Прогнозируется, что к 2028 году этот показатель увеличится почти до 110 миллиардов долларов. Стабильный годовой рост на уровне 6,7% будет обеспечен потребностями оборонного комплекса, авиастроением, судостроением, автомобильной отраслью и другими сферами деятельности. На сегодняшний день главным поставщиком данной продукции является Китай. Хотя американские и европейские производители не возглавляют рынок по объему производства, они выигрывают по качеству своей продукции. Например, в крупных американских компаниях уже существует практика годового снижения китайских поставок металлорежущих инструментов на 5-7%.

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В России в последние годы доля импорта составляла 85-88% от всего рынка. На территории страны функционирует не более сотни отечественных производителей. Однако из-за ограниченных компетенций и недостатка собственного оборудования конкурировать с Китаем на рынке продукции металлорежущего инструмента пока сложно.

Компания "ЧКЗ-Инструмент" из Челябинска намерена изменить ситуацию. К концу мая этого года она запустила новое производство, где будет создана вся линейка твердосплавного режущего инструмента, включая фрезы, сверла и развертки.

ЧКЗ гарантирует полное сопровождение "ЧКЗ-Инструмента", которое проявится в поддержке как конструктивно-технологической, так и административно-внешнеэкономической сферах. Финансирование данного проекта оценивается в 700 миллионов рублей, из которых 556 миллионов выделены из Федерального резервного фонда. Именно благодаря государственной поддержке в виде выгодного займа под 1% на семь лет предприятие смогло наладить выпуск продукции полного производственного цикла. Было приобретено передовое оборудование, и был заключен контракт на поставку отечественного вольфрамового порошка.

Планируется, что производство столь важного для российской промышленности инструмента будет осуществляться с применением передовых технологий, таких как вакуумно-ионные установки, печи с программным управлением и Центр по координационной обработке. Кроме того, на производственной площадке уже оборудован Центр по нанесению специальных покрытий на инструмент. Ежегодный объем производства планируется на уровне 2,7 тонн готовой продукции.

Благодаря всестороннему подходу компании "ЧКЗ-Инструмент", участию в национальном проекте "Производительность труда" и поддержке Федерального резервного фонда удалось создать импортозамещающее производство в Челябинске. Первые заказы уже поступили от предприятий оборонно-промышленного комплекса, атомной, авиационной и космической отраслей, и это лишь начало пути к внедрению нового уникального продукта на рынке.

#китай #промышленность #импортозамещение #импорт #инструмент #челябинск #челябинская область #локализация производства #челябинский компрессорный завод #чкз-инструмент
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