Минпромторг готовит меры поддержки отрасли промышленных роботов, в том числе рассматривается включение этих устройств в реестр отечественной радиоэлектроники. По данным “Ъ”, также прорабатываются и налоговые льготы, аналогичные поддержке IT-компаний, и целевое субсидирование на закупку роботов.

Сегодня много шума вокруг дефицита человеческих ресурсов на рынке труда. Ряд политиков прикладывает усилия, чтобы привлечь на российский рынок труда рабочих. Но в действительности не хватает в первую очередь высококвалифицированных и квалифицированных кадров, а не рабочих ресурсов в целом. Следовательно, приток мигрантов не решит эту проблему в принципе.

С другой стороны, в России существует значительное количество низкоквалифицированных и малопродуктивных рабочих мест. Сокращение их числа при поддержке программ переобучения и повышения квалификации может решить ряд проблем. Конечно, данная проблема требует комплексного подхода. Результаты будут достигнуты только в случае систематической работы. Пока еще рано делать окончательные выводы о начале этого процесса. Однако положительные изменения, которые уже происходят в некоторых секторах экономики, заслуживают однозначной поддержки.

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Президентом Российской Федерации поставлена амбициозная задача встретить 2030 год в списке 25 стран мира по уровню роботизации промышленности. Для достижения этой цели необходимо внедрить еще более 94 тысячи соответствующих единиц. По итогам прошлого года было введено в эксплуатацию 11 тысяч роботов, к 2024 году планируется достичь отметки около 14,5 тысяч. Остается реализовать около 80 тысяч единиц.

Основные инструменты уже успешно применяются в других областях и доказали свою эффективность. Поэтому следует использовать наиболее эффективные методы и масштабировать их.

Планируется распространить на производителей промышленных роботов льготы, схожие с теми, что действуют для компаний в сфере информационных технологий. Нулевая налоговая ставка на прибыль и пониженные ставки взносов в социальные фонды (7,6%) будут применяться не только к производителям, но и к разработчикам роботов. Это шаг, который несомненно будет способствовать развитию отрасли и ее конкурентоспособности на мировом рынке.

Как отмечают в Минпромторге, важно не только производить продукцию, но и иметь понимание о том, где будет спрос на нее. Организация серийного производства сама по себе недостаточна. Ведь даже если что-то было произведено, это еще не гарантирует успешных продаж. Часто такие предприятия оказываются зависимыми от государственных дотаций, не имея возможности стать самообеспеченными. Такая модель долгое время являлась стандартной для российской промышленности, где создание продукции не всегда сопровождалось гарантированным спросом.

В целях стимулирования спроса на российские роботы Минпромторг планирует создавать условия для покупателей, в том числе через субсидирование. Это важный шаг, так как ключевым моментом для успешного развития производителей является обеспечение постоянного и стабильного спроса на их продукцию. Число предприятий, занимающихся производством промышленных роботов, увеличилось с 4 до 7 за короткий срок, и предполагается запуск еще нескольких заводов. Стратегия развития в значительной степени опирается на отечественную базу. Если говорить о цифрах, то к 2030 году для этой отрасли потребуется около 20 тысяч специалистов и примерно 800 миллиардов рублей за шестилетку.