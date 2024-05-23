Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
gotreksson
Россия готовит меры для поддержки отрасли промышленных роботов
Минпромторг готовит меры поддержки отрасли промышленных роботов, в том числе рассматривается включение этих устройств в реестр отечественной радиоэлектроники. По данным “Ъ”, также прорабатываются и налоговые льготы, аналогичные поддержке IT-компаний, и целевое субсидирование на закупку роботов.

Сегодня много шума вокруг дефицита человеческих ресурсов на рынке труда. Ряд политиков прикладывает усилия, чтобы привлечь на российский рынок труда рабочих. Но в действительности не хватает в первую очередь высококвалифицированных и квалифицированных кадров, а не рабочих ресурсов в целом. Следовательно, приток мигрантов не решит эту проблему в принципе.

С другой стороны, в России существует значительное количество низкоквалифицированных и малопродуктивных рабочих мест. Сокращение их числа при поддержке программ переобучения и повышения квалификации может решить ряд проблем. Конечно, данная проблема требует комплексного подхода. Результаты будут достигнуты только в случае систематической работы. Пока еще рано делать окончательные выводы о начале этого процесса. Однако положительные изменения, которые уже происходят в некоторых секторах экономики, заслуживают однозначной поддержки.

реклама

Президентом Российской Федерации поставлена амбициозная задача встретить 2030 год в списке 25 стран мира по уровню роботизации промышленности. Для достижения этой цели необходимо внедрить еще более 94 тысячи соответствующих единиц. По итогам прошлого года было введено в эксплуатацию 11 тысяч роботов, к 2024 году планируется достичь отметки около 14,5 тысяч. Остается реализовать около 80 тысяч единиц. 

Основные инструменты уже успешно применяются в других областях и доказали свою эффективность. Поэтому следует использовать наиболее эффективные методы и масштабировать их.

Планируется распространить на производителей промышленных роботов льготы, схожие с теми, что действуют для компаний в сфере информационных технологий. Нулевая налоговая ставка на прибыль и пониженные ставки взносов в социальные фонды (7,6%) будут применяться не только к производителям, но и к разработчикам роботов. Это шаг, который несомненно будет способствовать развитию отрасли и ее конкурентоспособности на мировом рынке.

Как отмечают в Минпромторге, важно не только производить продукцию, но и иметь понимание о том, где будет спрос на нее. Организация серийного производства сама по себе недостаточна. Ведь даже если что-то было произведено, это еще не гарантирует успешных продаж. Часто такие предприятия оказываются зависимыми от государственных дотаций, не имея возможности стать самообеспеченными. Такая модель долгое время являлась стандартной для российской промышленности, где создание продукции не всегда сопровождалось гарантированным спросом.

В целях стимулирования спроса на российские роботы Минпромторг планирует создавать условия для покупателей, в том числе через субсидирование. Это важный шаг, так как ключевым моментом для успешного развития производителей является обеспечение постоянного и стабильного спроса на их продукцию. Число предприятий, занимающихся производством промышленных роботов, увеличилось с 4 до 7 за короткий срок, и предполагается запуск еще нескольких заводов. Стратегия развития в значительной степени опирается на отечественную базу. Если говорить о цифрах, то к 2030 году для этой отрасли потребуется около 20 тысяч специалистов и примерно 800 миллиардов рублей за шестилетку. 

#новости #технологии #экономика #рабочие места #мигранты #минпромторг #роботизация #роботостроение в россии #налоговые льготы #роботостроение
Источник: kommersant.ru
+
Написать комментарий (0)
Импортозамещающее производство теплообменников запущено под Тверью
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Зеленский потребовал у ЕС 120 истребителей F-16, которые нужно прислать на Украину вместе с пилотами
11
В Европе заявили о скорой победе над атомной энергетикой и переходе на солнечную энергию к 2042 году
5
Microsoft представляет Surface Pro 11 с процессорами Snapdragon и OLED-дисплеем
+
Разработан бетон с высоким содержанием угольной золы, превосходящий обычный цемент
1
Космический корабль обнаружил потерянный зонд InSight на Марсе
+
Мишустин раскритиковал новую линейку автомобилей Volga за низкий уровень локализации производства
25
В Саудовской Аравии возобновилось строительство небоскреба Jeddah Tower высотой в 1000 метров
+
В случае захвата Тайваня ASML и TSMC имеют возможность вывести из строя оборудование для выпуска чипов
14
История о том, как SEGA спасла NVIDIA о разорения, но сама вынуждена была сдаться под натиском Sony
2
GTA 6 может стать первой ААА-игрой стоимостью 80 долларов
2
TrendForce: высокий спрос на HBM память вызовет рост цен на DDR5 и DDR4
+
Энтузиасты показали Ghost of Tsushima в 8K с трассировкой лучей на RTX 4090
1
Xiaomi представит первый планшет POCO Pad 23 мая
+
Российские инженеры начали производство конкурента Raspberry Pi из отечественных компонентов
5
Samsung готовится к релизу смарт-часов Galaxy Watch Ultra и Watch FE
+
Apple готовит новые цвета для iPhone 16: Титановый розовый заменит синий
+
Lockheed Martin займётся усовершенствованием гиперзвуковой ракетной системы LRHW армии США
2
Galaxy Z Fold 6 может иметь менее заметные складки благодаря улучшенной конструкции шарнира
2
Дизайн будущего iPhone 17 Slim похож на Google Pixel 8 Pro
+
Маск назвал эпизодом «Чёрного зеркала» новую функцию Windows 11, делающую снимки экрана пользователя
3

Популярные статьи

GeForce GTX 1070 Ti vs GeForce RTX 4070 Ti – сколько fps видеокарты NVIDIA прибавили за 5 лет
93
Краткий обзор игры Dungeons & Dragons: Dark Alliance
+
Выясняем, насколько мощный игровой ПК можно купить за стоимость смартфона Apple iPhone 15
41
Как поживает GeForce GTX 1080 Ti в 2024 году, и стоит ли покупать кота в мешке за 24 000 рублей
16
11 самых популярных SSD 2024 года — покупатели экономят на скорости, но не на объеме
81
Колонизация Марса - научная фантастика или ближайшее будущее
31
AMD Radeon RX 560 - маленький шедевр, растоптанный майнингом
19
Экспериментальное восстановление изношенной клавиатуры подручными средствами
41
Опять поломали что работало, или как я обновил Wine и получил новые проблемы с играми в Linux
59
СМИ: Провал проекта Vulcan показывает, что США так и не смогли заменить российский двигатель РД-180
30

Сейчас обсуждают

Dead Shadow
02:36
А какой толк от этого? Один фиг никто не играет больше чем в 2к. Если у тебя моник FullHD - хоть 64к подрубай, всё равно будет показывать в FullHD
Энтузиасты показали Ghost of Tsushima в 8K с трассировкой лучей на RTX 4090
Marktomato
02:35
Бесплатно скачаю с зелёного стима
GTA 6 может стать первой ААА-игрой стоимостью 80 долларов
32Влад32
02:30
Зеля, сократи уже себя.
Зеленский сокращает «формулу мира» перед саммитом в Швейцарии
glavhyilo
02:08
теперь всю украину будут зачищать.
Украинские военные считают, что Киев может сдать Харьков для мирного соглашения с Россией
Колючка
02:07
Мы то как раз все отличаем сата от писиай. И знаем, что и то, и другое - ссд. А ты нет, ибо глупенький был. Но сейчас ты уже понял свою ошибку и просто пытаешься произвести подмену, типа ты имел виду...
11 самых популярных SSD 2024 года — покупатели экономят на скорости, но не на объеме
ВадимыЧ
01:37
Идиёт, читай обзоры
5 причин, по которым я не собираюсь менять Full HD монитор на QHD или 4K в 2024 году
ВадимыЧ
01:34
Выходя на улицу летом ты не слепнешь хотя нит там больше чем у монитора. Как всё намешано в голове. Абсолютно черный это маркетинг, для человеческого глаза не отличим от такового на мини-лед дисплеях....
5 причин, по которым я не собираюсь менять Full HD монитор на QHD или 4K в 2024 году
Валерий Саватеев
01:28
Мне вот интересно на сколько будет производительней того же i9 13900k. И как на счёт охлаждения дела будут обстоят
Intel подтвердила выход процессоров Arrow Lake в четвертом квартале 2024 года
AleksK
01:12
Ты реально такой тупой или прикидываешься?
Опять поломали что работало, или как я обновил Wine и получил новые проблемы с играми в Linux
Красный Комиссар
00:54
дык нивидия говно, в игры не тянет
AMD Radeon RX 560 - маленький шедевр, растоптанный майнингом
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем