Действия США по введению пошлин на китайские электромобили вызывают беспокойство и сбивают с толку автопроизводителей. Германия и Швеция опасаются, что Евросоюз может последовать примеру США. Что приведет к возможному наплыву китайских автомобилей на европейский рынок.

В Европе главы Германии и Швеции были поражены решением Соединенных Штатов ввести 100% загродительную пошлину на китайские электромобили. На континенте боятся того, что давление со стороны Вашингтона заставит Европейский Союз принять аналогичные меры, учитывая значительное количество автомобильных проектов с участием Китая. Тем не менее европейские лидеры также осознают, что закрытие американского рынка для китайских электрокаров приведет к наплыву этих автомобилей на европейский рынок, что потребует принятия мер по сдерживанию возможного избыточного предложения.

Канцлер Германии Олаф Шольц подчеркнул, что половина импорта китайских электромобилей представляет собой продукцию, созданную совместными усилиями европейцев и китайцев на территории Китая. Премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон описал действия властей США как "глупую идею", направленную на разрушение мировой торговли с помощью тарифов. Действительно, действия США вносят смуту в глобальный рынок. И это несмотря на то, что ответственность несет не только политика Джо Байдена. Его главный конкурент на предстоящих президентских выборах в ноябре, Дональд Трамп, высказал намерение ввести защитные пошлины на импорт автомобилей из Мексики, ссылаясь на то, что как Китай, так и европейцы используют дешевую рабочую силу в Латинской Америки, что делает автомобили доступнее, что приводит к сокращению рабочих мест в американской экономике.

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США, однако, не желают учитывать возможную реакцию других стран. Например, электромобили Tesla производятся в Китае просто потому, что сборка их в США до сих пор неэффективна с экономической точки зрения. И это касается не только Tesla.

Например, стоимость китайского хэтчбека Dongfeng Nammi 01 начинается с 11 000 долларов, в то время как конкурент – электрокар Bolt имеет базовую цену в 29 000 долларов. Даже с увеличением тарифов на 100%, китайские электромобили остаются дешевле, чем большинство конкурентов как в США, так и в Европе.

Китайские компании также предпринимают попытки наладить производство электромобилей в США. Владелец бренда Polestar планирует начать сборку электрокара Polestar 3 в США с июня, но столкнется с высокими издержками. Polestar сотрудничает с шведской компанией Volvo, которая также является партнером китайского бренда Lynk. Немецкие автопроизводители BMW, Daimler и Volkswagen также сотрудничают с Китаем.

Действия США сбивают с толку всех игроков, поскольку конфликт с Пекином — это непоправимая ошибка. В Китае не только дешевле производить электромобили, но и множество продуктов, имеющих маркировку "сделано в ЕС" или "сделано в США", базируются на компонентах из Китая. Без этих компонентов производство станет просто невозможным. Трудности производства электротранспорта в Европе отчетливо продемонстрированы на примере шведской компании Scania. Несмотря на значительные инвестиции, в первом квартале компания произвела всего 47 единиц грузового электротранспорта, что на 36% меньше, чем в аналогичный период прошлого года. Основные трудности связаны с поставками батарей: один из партнеров, компания Northvolt, поставила лишь 222 батареи в прошлом году.

В Scania признают, что такая современная техника стоит дороже, чем проверенные временем классические грузовики, и спрос на нее остается невысоким. Введение электротранспорта пытается продвигать политическое руководство ЕС, однако этого явно недостаточно для развития рынка.